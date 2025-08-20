桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全
桃園市近年托嬰中心、托育機構增加，消防局復旦分隊今天在平鎮區義民托嬰中心辦理托育機構防災應變能力演練，托育人員面對火災的自衛編組逃生避難，老師帶著或接力或抱或牽著2歲嬰幼兒模擬逃生演練，托育人員表示，藉由模擬演練一旦面對火災，希望可以保護孩子周全。
平鎮義民托嬰中心去年啟用，收托2歲以下嬰幼兒，嬰幼兒的避難行動能力有限，安全防護需求更大，復旦消防分隊第一次選擇托嬰中心防災演練，分隊長姜驎容說，托嬰機構屬於避難弱勢最多的場所之一，繼醫院之後，與托嬰機構進行避難演練，希望托育老師一旦面臨火災可以緊急因應防災、避難能力。
義民托嬰中心老師及收托嬰幼兒約60多人，消防人員模擬火災突發事件，托嬰中心托育人員如何最短時間內啟動自衛消防編組，快速判斷反應行動，演練「就近避難」，面對火災濃煙發生，托育老師或帶抱嬰幼兒室內就地避難，將嬰幼兒帶領集中至「相對安全區」等待救援，落實「小火快逃、濃煙關門」原則。
此外，「疏散嬰幼兒」演練面對火警，托育老師無法逐一帶領弱小的嬰幼兒逃生避難，藉由演練編組，托育老師在不同樓層接力帶領嬰幼兒緊急逃生避難，冷靜保護帶領嬰幼兒安全避難逃生。
姜驎容表示，醫院、托育機構是弱勢人員較多場所，尤其是托育機構嬰幼兒中心，托育老師現場即時應變至關重要，希望透過演練，增進托育人員熟悉自衛消防編組機制快速避難逃生行動，爭取一分一秒黃金時間，降低災害，保護幼童安全。
