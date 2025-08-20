創立逾30年 中港溪美術研究會會員聯展22日起在苗栗文觀局登場

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
中港溪美術研究會會員聯展8月22日起將在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出，圖為今年參展的作品「人間春曉」。圖／苗栗縣政府提供
中港溪美術研究會會員聯展8月22日起將在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出，圖為今年參展的作品「人間春曉」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣中港溪美術研究會會員聯展8月22日起將在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出超過60幅的各類美術創作，文觀局歡迎鄉親及藝文愛好者踴躍前來賞析。

文觀局展演藝術科指出，今年的會員聯展預計8月24日上午10點舉行開幕式，展期至9月15日。聯展作品非常多元，創作主題橫跨日常生活及純藝術，使用媒材中西兼備、色彩繽紛，有水墨、彩墨、油畫、壓克力彩、粉彩及素描，描繪對象包括各地人文風情及個人獨特創作，風格有具象、意象、抽象等作品。

文觀局表示，中港溪美術研究會在1994年成立，每年都固定辦理聯展、寫生活動及藝術參訪，因此留存了地方風土與在地人情交織的藝術風景。研究會平時勤於交流、參訪及辦理藝術講座，互相切磋觀摩，會員創作不斷精益求精，兼顧美感與客家在地的特色，每年度的會員聯展不僅是靜態的展覽，更是動態的藝術交流與創作活泉。

苗栗縣政府每年都舉辦的「施情畫義、千動愛心」結合愛心和美術創作，最早也是由中港溪美術研究會發起，捐贈創作由民眾以2000元認購，所得都捐助弱勢及公益機構。

文觀局表示 ，今年聯展每幅作品都相當獨特，呈現傳統與現代兼容並蓄、展現苗栗特有的真善美與客家多元文化，可說是一場豐富的藝術饗宴，展出藝術家包括苗栗藝術界佼佼者如李源海、沙清華、賴元龍等人，也有教育界退休人士，還有新秀如謝宛彤、鍾惠容等人，眾多優秀藝術家與作品期待各界來欣賞。相關訊息可至Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文觀局網站查詢。

苗栗縣中港溪美術研究會每年都推出會員作品聯展，透過作品與鄉親交流。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣中港溪美術研究會每年都推出會員作品聯展，透過作品與鄉親交流。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

