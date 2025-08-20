桃園竹圍魚鱻節 周末現場報名淨灘送漁夫帽、抵用券

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園魚鱻節周末、周日一連兩天在竹圍漁港有演唱會和多場親子活動，圖為宣傳畫面。圖／桃園市農業局提供
桃園魚鱻節周末、周日一連兩天在竹圍漁港有演唱會和多場親子活動，圖為宣傳畫面。圖／桃園市農業局提供

桃園市年度竹圍魚鱻節23、24日（周六日）於竹圍漁港天幕廣場舉行，邀請多位實力派歌手和規畫親子DIY，同時結合環保永續海岸淨灘，邀請大小朋友周末到竹圍漁港聽音樂、嘗海鮮，歡度暑假親子時光。

農業局長陳冠義表示，桃園區漁會連續21年辦理竹圍魚鱻節活動，23日周五晚間舉辦「漁港浪曲」演唱會，邀請陳思瑋、潘明宗、楊淨宇、吳秉辰、吉巴萘、曾瑋中、朱海君、沈文程等多位藝人演唱。

桃園區漁會表示，23日下午1時30分開放民眾至大會服務台現場報名海岸淨灘活動，限500人額滿為止，參與淨灘民眾可獲得漁夫帽、摸彩券、竹圍漁港直銷中心100元抵用券等好禮，同日另安排親子DIY章魚氣球活動，提供現場報名免費體驗。24日除了延續親子DIY活動外，也邀請「超級孩子王」林荺蓉，林宇甄、「周氏兄弟」周祐均、周柏霖閃亮登台，邀請大小朋友週末到竹圍漁港同樂。

親子 桃園 淨灘

