桃園平鎮設新校「平鎮國小」明年動工 蓋地下停車場2029招生

桃園市平鎮區南勢重畫區人口激增、南勢國小總量管制，無法容納新生，平鎮至今沒有「平鎮國小」，藍綠民代及地方多年爭取，平鎮國小落腳平鎮南京路旁文小3公頃多用地，市府教育局今天上午，平鎮國小預計明年上半年進行規畫設計及施工，先期規畫24班自2029年8月招生，未來規畫興建地下停車場解決交通問題。

桃園市桃園、中壢各區都有當地命名國小，平鎮至今沒有「平鎮國小」，市議員劉仁照還為此解說，過去兩派說法造成平鎮沒有設立「平鎮國小」由來，劉說，現在平鎮終於有平鎮國小，就在南勢地區的南京路、文心路學校預定地，一邊有公園。

市議員王珮毓說，平鎮南勢地區人口一直成長，平南、金星、平安及南勢4里人口突破3.2萬人，南勢國小總量管制，連續10年每年無法入學新生超過100人，如今南勢重畫區年輕住民移入，平鎮國小確有需求，她質詢請命，市府原定2028年招生，因經費及供料預算問題，現在要延至2029年對外招生。

平鎮國小位於南勢重畫區內移入人口激增，道路完成拓寬，地區大樓林立，藍綠市議員黃敬平、陳韋曄及王珮毓、劉仁照土均以南勢國小新生總量管制，新生都要轉介鄰近其他各校入學不便，要求平鎮國小盡速規畫招生，議員均建議配合當地發展，一併規畫校地興建地下停車場，解決當地未來交通停車問題。

市府教育局表示，為分散南勢國小新生總量管制，因應南勢人口成長需求，平鎮國小在南勢重畫區3公頃多文小用地，該校籌備預計明年上半年進行規畫設計及施工，第一期將先規畫興建24班校舍，經費約10億元，預計2029年8月招收新生入學，第二期規畫完成全校總共36班，並納入規畫興建地下停車場，整體總經費共約15億元，一舉解決新生入學及交通問題。