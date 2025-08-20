快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

連續17年獲選苗栗縣傑出演藝團隊 新樂舞全新創作舞劇「女路」將登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「新樂舞」舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」。記者胡蓬生／攝影
「新樂舞」舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中新樂舞舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」，以苑裡藺編師傅洪鴦女士的生命故事為核心，展現女性在傳統工藝中堅持夢想、突破框架的勇氣，縣府歡迎鄉親及藝文愛好者踴躍購票觀賞，票價為500、300元，可洽Opentix售票系統。。

文觀局指出，新樂舞由團長陳虹秀領軍，已連續17年獲選為苗栗縣傑出演藝團隊，舞團擅長將無形文化資產轉化為當代表演藝術；代表作包括「洗港」、「牽田祭」、「（火旁）龍」、「賽夏雷女傳說」及新住民故事等，展現深厚的文化底蘊與創新力。2011年更與導演賴聲川合作演出「元宵公主」，創下56場爆滿紀錄。舞團並長年投入公益推廣，致力讓藝術走入社會，觸動人們對「家鄉」與「文化」的情感共鳴。

「女路」由陳虹秀編導，以苑裡藺編師傅洪鴦女士的生命故事為核心，展現女性在傳統工藝中堅持夢想、突破框架的勇氣，並呈現在地女性如何在時代中成長轉變，傳遞自信、堅韌與母性的力量，彰顯現代女力的真實樣貌，這場演出舞碼包括「道卡斯&藺編」ヽ「根植大地」ヽ「慈愛萌生」ヽ「帽舞生華」。

文觀局指出，「女路」不僅是舞蹈表演，更是一段跨越性別與時代的心靈旅程，無論關注文化、熱愛舞蹈、敬佩女性力量，或想尋找與土地對話的感動，都值得走進劇場來觀賞，見證這份來自苗栗的動人創作。相關訊息可上苗栗縣文觀局網站苗北藝文中心網站或至Fb「貓裏藝文」ヽ「新樂舞舞團」粉絲專頁掌握最新藝文訊息。

苗栗縣文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中「新樂舞」舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中「新樂舞」舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」。圖／苗栗縣政府提供

舞團 苗栗縣

延伸閱讀

就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

影／這個虎姑婆不太一樣哦 兒童歌仔戲23日彰化社頭登場

2025淨零排放科技國際競賽 中大、台科大團隊各抱得100萬

相關新聞

衣缽相傳！桃園「警界韋禮安」考取三等刑事警察特考殊榮

桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎利用勤餘時間準備考試，勤勉不懈，於今年度三等警察特考中脫穎而出，順利錄取...

連續17年獲選苗栗縣傑出演藝團隊 新樂舞全新創作舞劇「女路」將登場

苗栗縣政府文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中新樂舞舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全...

鄰損卡關終化解 竹北市民活動中心力拚月底取照裝修

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工，如今讓使...

台水連夜搶修下 中市9區停水提前解除

台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，原訂昨天上午10時起至今天下午2時和晚間10時，停水...

桃園推全新火災預警系統 通報時效從30分鐘大幅縮短至10分鐘

火警濃煙產生的空汙常引發民眾憂心，為提升民眾對空品的掌握度，桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧...

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬熱區，母犬1年約可生產20隻，縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。