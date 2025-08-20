連續17年獲選苗栗縣傑出演藝團隊 新樂舞全新創作舞劇「女路」將登場

苗栗縣政府文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中新樂舞舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全新創作「女路」，以苑裡藺編師傅洪鴦女士的生命故事為核心，展現女性在傳統工藝中堅持夢想、突破框架的勇氣，縣府歡迎鄉親及藝文愛好者踴躍購票觀賞，票價為500、300元，可洽Opentix售票系統。。

文觀局指出，新樂舞由團長陳虹秀領軍，已連續17年獲選為苗栗縣傑出演藝團隊，舞團擅長將無形文化資產轉化為當代表演藝術；代表作包括「洗港」、「牽田祭」、「（火旁）龍」、「賽夏雷女傳說」及新住民故事等，展現深厚的文化底蘊與創新力。2011年更與導演賴聲川合作演出「元宵公主」，創下56場爆滿紀錄。舞團並長年投入公益推廣，致力讓藝術走入社會，觸動人們對「家鄉」與「文化」的情感共鳴。

「女路」由陳虹秀編導，以苑裡藺編師傅洪鴦女士的生命故事為核心，展現女性在傳統工藝中堅持夢想、突破框架的勇氣，並呈現在地女性如何在時代中成長轉變，傳遞自信、堅韌與母性的力量，彰顯現代女力的真實樣貌，這場演出舞碼包括「道卡斯&藺編」ヽ「根植大地」ヽ「慈愛萌生」ヽ「帽舞生華」。