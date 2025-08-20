鄰損卡關終化解 竹北市民活動中心力拚月底取照裝修

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。

竹北市公所指出，竹北市民活動中心綜合大樓在2020年12月3日開工，但由於水電等項目清圖後單價及數量存在差異，因此中間經歷三次變更設計，直到去年1月31日才竣工。

竹北市公所表示，未料在申報主結構竣工時，卻發現發包階段存在減項錯誤，包括缺少安全指示與標示等必要設備、材料與設計圖不符，後續又出現變更設計引發履約爭議、疫情衝擊工期、建材價格飆漲、3樓樓板過低必須變更建照以及未設置公共藝術等問題。

竹北市公所主任秘書陳家緯表示，上述問題這兩年好不容易克服，然而最棘手關卡是興建時期造成的鄰損問題。鄰房屋主提出鄰房龜裂受損，但營造公司未妥善處理，導致無法申請使用執照。雙方歷經調解委員會議及縣府召開的「建築爭議審議委員會」等法定程序，都無法達成和解，最終在公所介入屋主及營造公司的調解下，終於在今年8月13日雙方達成和解。

陳家緯指出，因卡關多年的鄰損爭議於8月中正式化解、消防安全查驗也過關，竹北市民活動中心綜合大樓已向縣府申請使用執照，力拚在8月底前取得核發。取得使用執照後，公所將接續針對過去發生的問題，施工工期疑慮、物價調整爭議及設計圖說疏失等問題，與營造公司進行司法訴訟。