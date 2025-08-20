快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰損卡關終化解 竹北市民活動中心力拚月底取照裝修

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。

北市公所指出，竹北市民活動中心綜合大樓在2020年12月3日開工，但由於水電等項目清圖後單價及數量存在差異，因此中間經歷三次變更設計，直到去年1月31日才竣工。

竹北市公所表示，未料在申報主結構竣工時，卻發現發包階段存在減項錯誤，包括缺少安全指示與標示等必要設備、材料與設計圖不符，後續又出現變更設計引發履約爭議、疫情衝擊工期、建材價格飆漲、3樓樓板過低必須變更建照以及未設置公共藝術等問題。

竹北市公所主任秘書陳家緯表示，上述問題這兩年好不容易克服，然而最棘手關卡是興建時期造成的鄰損問題。鄰房屋主提出鄰房龜裂受損，但營造公司未妥善處理，導致無法申請使用執照。雙方歷經調解委員會議及縣府召開的「建築爭議審議委員會」等法定程序，都無法達成和解，最終在公所介入屋主及營造公司的調解下，終於在今年8月13日雙方達成和解。

陳家緯指出，因卡關多年的鄰損爭議於8月中正式化解、消防安全查驗也過關，竹北市民活動中心綜合大樓已向縣府申請使用執照，力拚在8月底前取得核發。取得使用執照後，公所將接續針對過去發生的問題，施工工期疑慮、物價調整爭議及設計圖說疏失等問題，與營造公司進行司法訴訟。

陳家緯說明，依建築法規規定，先取得使照後才能進行室內裝修工程，後續各樓層規畫包括地下1樓為停車場、1至2樓為圖書館、3至4樓暫定竹北市民代表會、5樓調解室及多媒體視聽室、6樓里民活動中心竹義館、7樓市民大禮堂。取得使照後，預計9月即開放地下停車場供民眾使用。

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，如今讓使用執照卡關的鄰損問題已於今年8月和解，取得使照後即可推進室內裝修工程，預計9月先行開放地下停車場供民眾使用。圖／竹北市公所提供

竹北 北市

延伸閱讀

竹北大安醫院資源有限 議員林禹佑牽線善心夫妻捐醫療儀器

債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

竹北首座森林特色公園今動土 將造全縣最長的18米長溜滑梯

相關新聞

衣缽相傳！桃園「警界韋禮安」考取三等刑事警察特考殊榮

桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎利用勤餘時間準備考試，勤勉不懈，於今年度三等警察特考中脫穎而出，順利錄取...

連續17年獲選苗栗縣傑出演藝團隊 新樂舞全新創作舞劇「女路」將登場

苗栗縣政府文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中新樂舞舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全...

鄰損卡關終化解 竹北市民活動中心力拚月底取照裝修

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工，如今讓使...

台水連夜搶修下 中市9區停水提前解除

台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，原訂昨天上午10時起至今天下午2時和晚間10時，停水...

桃園推全新火災預警系統 通報時效從30分鐘大幅縮短至10分鐘

火警濃煙產生的空汙常引發民眾憂心，為提升民眾對空品的掌握度，桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧...

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬熱區，母犬1年約可生產20隻，縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。