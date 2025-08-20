聽新聞
0:00 / 0:00
台水連夜搶修下 中市9區停水提前解除
台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，原訂昨天上午10時起至今天下午2時和晚間10時，停水28至36小時，影響台中市9區和29萬8771戶停水。但在台水日夜趕工下，已在今天凌晨完工並逐步恢復供水。
台灣自來水公司第四區管理處說，監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。
水公司說，因連夜搶修，台74快速道路以西部分已於上午10時恢復正常供水，提前4小時，74快速道路以東部分，亦會提早數小時恢復正常供水，以降低民生及產業的衝擊。
水公司提醒，管線末端、大樓及地勢較高地區復水較緩，復水時可能尚有零星個別無水戶，如抽水機氣塞、水表阻塞等問題，用戶可來電反映，將派員盡速協助處理。復水過程請記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言