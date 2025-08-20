台水連夜搶修下 中市9區停水提前解除

台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，原訂昨天上午10時起至今天下午2時和晚間10時，停水28至36小時，影響台中市9區和29萬8771戶停水。但在台水日夜趕工下，已在今天凌晨完工並逐步恢復供水。

台灣自來水公司第四區管理處說，監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。

水公司說，因連夜搶修，台74快速道路以西部分已於上午10時恢復正常供水，提前4小時，74快速道路以東部分，亦會提早數小時恢復正常供水，以降低民生及產業的衝擊。