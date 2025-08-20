桃園推全新火災預警系統 通報時效從30分鐘大幅縮短至10分鐘

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧化火災預警系統，火警發生10分鐘內即可查看空汙擴散範圍圖，模擬的精準度更能細到「里」的層級。圖／桃園市環保局提供
火警濃煙產生的空汙常引發民眾憂心，為提升民眾對空品的掌握度，桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧化火災預警系統，火警發生10分鐘內即可查看空汙擴散範圍圖，模擬的精準度更能細到「里」的層級，避免顯示影響範圍過大造成市民恐慌。

市長張善政今在市政會議表示，過去塑料工廠眾多但缺乏有效管制，經過修法及自治條例制定後，這些設施已陸續納入管理範圍，在火災應變方面，除保障消防人員的安全外，更重要的是考量周遭環境及居民的健康影響。

張善政表示，火災發生時產生的濃煙會造成嚴重空汙，特別是涉及毒化物燃燒時，對居民健康危害大，過去環保局在大型火災發生後，會通報受影響區域的居民在火災期間關閉門窗，但民眾普遍希望能提升通報的時效性，而過去從火災發生到斷定受影響區域並進行通報，至少需要30分鐘時間。

張善政說，環保局新開發的智慧化火災預警系統，整合消防局的火災通報資料，並運用國際最新的空氣汙染擴散模擬技術，能將通報時效大幅提升，將作業時間縮短至10分鐘內，即時掌握火災地點、規模與燃燒物質，一旦確定火災造成的空氣汙染影響範圍，就能立即通報，讓民眾及早採取防護措施。

張善政表示，這次跨局處合作最大的突破，使系統能做到「即報即模擬」，未來市府將可更快啟動應變，爭取到寶貴的搶救時間，此外模擬的精準度也能細到「里」的層級，不會因為範圍過大造成市民恐慌，未來將持續運用科技提升市政服務品質，為市民創造更安全的生活環境。

桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧化火災預警系統，火警發生10分鐘內即可查看空汙擴散範圍圖，模擬的精準度更能細到「里」的層級。圖／桃園市環保局提供
