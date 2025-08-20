快訊

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕捉，鎖定母犬絕育。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕捉，鎖定母犬絕育。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬熱區，母犬1年約可生產20隻，縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕捉，鎖定母犬絕育，希望逐漸控制遊蕩犬數量。

農業部每2年委託調查統計資料，苗栗縣去年調查遊蕩犬7403隻，其中熱區的三灣鄉、頭份市交界永和山水庫，迭有反映有遊蕩犬追逐車輛或咬人事件，部分民眾視為畏途，動物保護防疫所列為重點誘捕，但還是捉不勝捉。

動防所統計今年1至7月接獲通報巡視捕捉15隻犬、救援7隻犬入收容所照顧，動防所完成絕育、狂犬病疫苗注射免疫及晶片植入，去年迄今並無回置犬隻在永和山水庫，但動防所發現，有些遊蕩犬似乎可以辨識動防所人車，還沒有靠近就紛紛走避，還有餵養愛狗人士阻止捕捉，或破壞誘捕籠，放走入籠的遊蕩犬，增加移除難度。

農業處指出，1隻母犬1年可生20隻，農業部補助，縣府與台灣懷生相信動物協會合作，今年7月31日起合作，優先處理人犬、石虎等野生動物棲息地衝突熱區免費犬絕育，包括永和山水庫周邊，竹南鎮海邊假日、長青之森、工業區等地。此外，18鄉鎮市家犬家訪高強度免費載紮載回，母犬絕育、晶片植入登記，及狂犬病疫苗三合一服務，宣導動物保護飼主責任宣導。

母犬絕育好處，包括減少不必要的繁殖，避免幼犬流浪受苦；降低發情帶來的吠叫與爭鬥；預防子宮蓄膿與乳腺腫瘤，若有需要通報台灣懷生相信動物協會

https://www.faithforanimals.org.tw/found-dogs，24小時電話0910555620。

