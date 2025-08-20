快訊

衣缽相傳！桃園「警界韋禮安」考取三等刑事警察特考殊榮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎利用勤餘時間準備考試，於今年度三等警察特考中脫穎而出，順利錄取三等刑事警察特考。圖／警方提供
桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎利用勤餘時間準備考試，於今年度三等警察特考中脫穎而出，順利錄取三等刑事警察特考。圖／警方提供

桃園警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎利用勤餘時間準備考試，勤勉不懈，於今年度三等警察特考中脫穎而出，順利錄取三等刑事警察特考。出身警察世家的他，其父親同樣在桃園服務，過去2次榮獲桃園縣十大警探榮銜，並於2018年獲頒交通大隊年度交通楷模殊榮，虎父無犬子。

陳瑋翎外型俊秀，有「警界韋禮安」之稱，出身警察世家的他，其父親長年服務於警界，深耕治安工作，堅守崗位不遺餘力，耳濡目染下，陳瑋翎自幼即立志投入警察工作，承襲父親的精神延續守護社會的使命，父子兩代同樣穿上警察制服，肩負守護人民的責任，象徵世代相傳的榮耀。

陳瑋翎之父陳聰敏現於桃園市警察局大園分局服務，陳聰敏服務於桃園分局刑事組（偵查隊）期間，績效卓著，分別於2002年及2004年為時任警察局長侯友宜親頒二屆桃園縣十大警探榮銜，並於2018年獲頒交通大隊年度交通楷模殊榮，正所謂「虎父無犬子」。

而陳瑋翎坦言，一路走來不輕鬆，經過3年的努力與堅持，歷經2次落榜，終於在今年順利上榜，內心充滿感激與喜悅。陳瑋翎面對繁雜的工作壓力，並不輕言放棄，而是從一次次的挑戰中，展現出堅毅不拔的韌性，也感謝家人給予最大的支持，及長官與同事的體諒與指導，讓他在工作與讀書間得以調整步伐。

陳瑋翎強調，這段準備考試的歷程，不僅是對專業知識的考驗，更是對自我心志的磨練，未來將把這份努力與感恩化為責任與使命，期許自己在警察的道路上秉持初心，認真服務社會。

交通警察大隊大隊長李維振表示，陳瑋翎以堅定毅力與不懈精神考取三等刑事警察特考，值得全體同仁學習與嘉許。期盼他未來能延續父親的榮耀傳承，持續精進專業，並以溫暖與堅毅兼具的態度投入治安工作，成為市民安心倚靠的力量。

桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎外型俊秀，有「警界韋禮安」之稱。圖／警方提供
桃園市警察局交通警察大隊直屬中隊29歲警員陳瑋翎外型俊秀，有「警界韋禮安」之稱。圖／警方提供
交通警察大隊大隊長李維振（左）肯定陳瑋翎以堅定毅力與不懈精神考取三等刑事警察特考，值得全體同仁學習與嘉許。圖／警方提供
交通警察大隊大隊長李維振（左）肯定陳瑋翎以堅定毅力與不懈精神考取三等刑事警察特考，值得全體同仁學習與嘉許。圖／警方提供
陳瑋翎之父陳聰敏（左）現於桃園市警察局大園分局服務，過去2次榮獲桃園縣十大警探榮銜，並於2018年獲頒交通大隊年度交通楷模殊榮，父子皆相當優秀。圖／警方提供
陳瑋翎之父陳聰敏（左）現於桃園市警察局大園分局服務，過去2次榮獲桃園縣十大警探榮銜，並於2018年獲頒交通大隊年度交通楷模殊榮，父子皆相當優秀。圖／警方提供

