強化托嬰中心輔導制度 竹市府攜手清大幼兒教育中心訪視輔導

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府攜手國立清華大學幼兒教育中針對轄內78間托嬰中心進行訪視輔導。圖／新竹市府提供
新竹市府攜手國立清華大學幼兒教育中針對轄內78間托嬰中心進行訪視輔導。圖／新竹市府提供

為提升托嬰中心的保育與照顧品質，新竹市政府除了持續辦理不定期稽查，也攜手國立清華大學幼兒教育中心團隊針對轄內78間托嬰中心進行訪視輔導，每家托嬰中心每年至少須接受訪視輔導2次，若經市府評估托育情況持續不佳，或最近一次評鑑結果為乙等（含）以下，則加強至每年4至6次，並邀請外聘專家學者入園輔導，持續追蹤改善，藉此確保嬰幼兒在安全、優質的托育環境中健康成長。

代理市長邱臣遠表示，目前竹市共有78家托嬰中心（東區52家、北區21家、香山區5家），截至今年7月底收托2371名0至未滿3歲幼兒，其中有74家與市府簽訂準公共化服務契約，占總數達 94.9%，且新竹科學園區就業人口持續增加，即便全國出生率普遍下滑，竹市托嬰中心家數近兩年仍維持約8%的成長率，展現市府積極打造友善育兒環境的成果，讓家長能安心托育、孩子快樂成長。

社會處表示，竹市托嬰中心訪視輔導工作由清大幼兒教育學系專業團隊協助辦理，針對全市公私立托嬰中心進行專業訪視與輔導，目標在於提升保育與照顧品質、強化托育人員專業知能、提供輔導支持並促進親師合作。同時，市府亦規劃相關研習課程，持續推動竹市優質托育服務發展。

社會處說明，每家托嬰中心每年至少須接受訪視輔導2次，若經市府評估托育情況持續不佳，或最近1次評鑑結果為乙等（含）以下，則加強至每年4至6次，並邀請外聘專家學者入園輔導，持續追蹤改善。今(114)年上半年一般訪視輔導已達233家次，其中專家學者入園輔導102次、加強訪視5家次，展現市府對托育品質的嚴格把關。

社會處補充，針對家長普遍關心的新立案托嬰中心，無論業者及主管是否具備經營經驗，托嬰中心於完成設立許可後1個月內，訪輔團隊即會啟動首次訪視，並安排外聘專家學者進行實地輔導，後續至少每3個月訪視1次，確保竹市各托嬰中心的服務品質維持一致性與專業水準。

新竹市府攜手國立清華大學幼兒教育中針對轄內78間托嬰中心進行訪視輔導。圖／新竹市府提供
新竹市府攜手國立清華大學幼兒教育中針對轄內78間托嬰中心進行訪視輔導。圖／新竹市府提供

