苗栗竹南龍山路出走的蟒蛇找到了 里長解除警報
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到了，龍山里長陳幸順除警報，蟒蛇順利回家了，飼主表示特別抱歉，強調未來會更加未來會更加謹慎注意，絕對不會再讓這種事情發生。
陳幸順今天上午6點40分接到通報，發現脫逃的蟒蛇在一戶住家門前水管，立即通知飼主捉回家，解除里民的恐慌，他告誡飼主要妥善關好，不能再有類似事情發生，大家可以安心了。
飼主在臉書「竹南大小事」表達歉意，他說，因為他的疏忽，導致家裡的網紋蟒脫逃，不僅造成了附近鄰居的擔心，也引起了外界許多關注。這件事情的發生，完全是他的責任，他感到非常的抱歉。
經過協尋在大家的幫助下順利將蛇找回，心裡真的鬆了一大口氣，這段時間裡，他深刻體會到自己在飼養上還有需要再做改進的地方，未來會更加謹慎注意，絕對不會再讓這種事情發生。
他也特別要感謝陳幸順，在第一時間就通知附近住戶，讓更多人了解情況，如果沒有里長的幫忙，他絕對不可能那麼快就可以找回這隻蛇，再次向大家至上歉意，也謝謝大家的體諒。
