快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗竹南龍山路出走的蟒蛇找到了 里長解除警報

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／取自臉書「竹南大小事」
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／取自臉書「竹南大小事」

苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到了，龍山里長陳幸順除警報，蟒順利回家了，飼主表示特別抱歉，強調未來會更加未來會更加謹慎注意，絕對不會再讓這種事情發生。

陳幸順今天上午6點40分接到通報，發現脫逃的蟒蛇在一戶住家門前水管，立即通知飼主捉回家，解除里民的恐慌，他告誡飼主要妥善關好，不能再有類似事情發生，大家可以安心了。

飼主在臉書「竹南大小事」表達歉意，他說，因為他的疏忽，導致家裡的網紋蟒脫逃，不僅造成了附近鄰居的擔心，也引起了外界許多關注。這件事情的發生，完全是他的責任，他感到非常的抱歉。

經過協尋在大家的幫助下順利將蛇找回，心裡真的鬆了一大口氣，這段時間裡，他深刻體會到自己在飼養上還有需要再做改進的地方，未來會更加謹慎注意，絕對不會再讓這種事情發生。

他也特別要感謝陳幸順，在第一時間就通知附近住戶，讓更多人了解情況，如果沒有里長的幫忙，他絕對不可能那麼快就可以找回這隻蛇，再次向大家至上歉意，也謝謝大家的體諒。

苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／陳幸順提供
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／陳幸順提供
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／陳幸順提供
苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到回家了，龍山里長陳幸順除警報。圖／陳幸順提供

寵物 鄰居

延伸閱讀

苗栗警巡邏車與轎車碰撞再撞挖土機 雙方駕駛均受傷送醫

大矽谷苗栗竹南、後龍基地調整城鄉3之2未過關 縣府下波拚鄉村規畫

環團籲應以汙染土地等開發新科學園區 苗栗副縣長回應了

2公尺長寵物蟒蛇離家出走 苗栗竹南鎮龍山里長緊急通報

相關新聞

電子遊戲場違規罰不怕 桃市府重點稽查、罰款強制執行

桃園現有37家電子遊戲場，營業空間大小均有法規限制，但其中一家業者長期違規擴大場域擺機台，屢勸不聽，至今還積欠罰款175...

苗栗竹南龍山路出走的蟒蛇找到了 里長解除警報

苗栗縣竹南鎮龍山路出走的寵物網紋蟒，今天上午找到了，龍山里長陳幸順除警報，蟒蛇順利回家了，飼主表示特別抱歉，強調未來會更...

竹南、後龍農地劃設產業用地 國審會未過

國土計畫法延後6年上路，但國土功能分區圖審議持續進行。內政部國土署昨表示，國土計畫審議會昨審議「苗栗縣國土功能分區圖（草...

竹東運動館8月29日至9月11日試營運 免費體驗

新竹縣政府提倡運動平權，積極爭取中央經費興建境內第2座運動中心，成果近日呈現，位於溪南地區的竹東全民運動館將於8月29日...

桃園高科技實兵防災演練 1500萬機器犬首次亮相超吸睛

桃園市政府今舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，模擬蘆竹區1處化學公司倉庫發生氯氣外洩狀況後，進行救災、疏散...

桃園推城市主題曲拚觀光 派偉俊「After Landing」唱出在地魅力

桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。市府表示，該曲以「尋寶」概念開場，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。