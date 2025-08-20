電子遊戲場違規罰不怕 桃市府重點稽查、罰款強制執行

桃園現有37家電子遊戲場，營業空間大小均有法規限制，但其中一家業者長期違規擴大場域擺機台，屢勸不聽，至今還積欠罰款175萬元，市府因此被審計單位質疑稽查不力；經發局表示，無法規能勒令業者停業，已列重點對象，罰款將移請司法單位強制執行。

桃園市審計處指出，經發局在管理電子遊戲場方面有多項缺失，有部分業者自行停業未依規定申報，而經發局在業者停業期間未辦理稽查，顯示相關作業程序不夠完善。

另外，有業者長期違規擴大營業面積，2020年至2024年累積裁罰金額高達350萬元，雖相關單位持續複查並連續裁罰，但違規事實未見改善，而且2022年至今有150萬元罰款未繳，顯見成效不彰。

經發局回應，市府2020年至今依電子遊戲場業管理條例開罰違法擴大營業的業者17次，最近一次是7月8日，目前業者仍有175萬元罰款未繳納，已移請行政執行署協助強制執行，但現行條例沒有強制力，無法要求業者勒令停業，確實困擾。未來，如果業者還是罰不怕，將會同建管處聯合稽查，以建築法限期停用手段達到遏止目的。