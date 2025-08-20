竹東運動館8月29日至9月11日試營運 免費體驗

新竹縣政府提倡運動平權，積極爭取中央經費興建境內第2座運動中心，成果近日呈現，位於溪南地區的竹東全民運動館將於8月29日至9月11日試營運，試營運期間全館免費，有興趣體驗民眾要把握機會。

竹東全民運動館是中央前瞻計畫補助項目之一，由教育部體育署核撥1億元、縣府自籌2.18億元興建而成，場館總面積約5422.5平方公尺，地上4層空間包含健身房、桌球室、瑜伽教室、壁球教室和飛輪教室等設施，地下1層則做停車場；值得一提的是，試營運期間停車也不用錢。

縣長楊文科表示，竹東全民運動館是溪南地區鄉親期盼已久的重要建設，縣府特別安排免費試營運，開放民眾預約空中瑜伽、流行舞蹈、燃脂拳擊、瘦身肚皮舞等課程，兒童也有兒童籃球、兒童足球、直排輪與滑步車專屬課程，希望大家能走進館內，體驗最新、最完善的運動空間

教育局長楊郡慈也表示，全縣第2座運動中心的落成象徵竹縣運動設施發展邁入新里程碑，未來縣府更持續推動「湖口鄉樂活運動館」與更多運動建設，積極營造幸福宜居的生活環境。