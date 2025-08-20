竹南、後龍農地劃設產業用地 國審會未過

國土計畫法延後6年上路，但國土功能分區圖審議持續進行。內政部國土署昨表示，國土計畫審議會昨審議「苗栗縣國土功能分區圖（草案）」，經與會委員討論，苗栗縣政府原則依通案條件劃設，全案已審議完竣，包括苗栗在內等15個縣市已審議通過。

不過，配合中央桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府規畫在竹南、後龍儲備產業基地，提案調整為城鄉發展地區第2類之3（重大計畫），昨天審議並未過關。縣府分析，因未獲核定國家重大計畫才被打回票，但因苗栗產業用地幾已飽和，將依國土法鄉村地區整體規畫，推動開發產業用地。

國土計畫審議會，昨議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹南農地為產業園區和科學園區。苗栗縣環境保護協會等團體一早就到國土署外開記者會，憂心劃設為城2-3後，多達960公頃農地將消失，並指出半導體關稅可能高達300%，苗栗大幅圈地擴張園區恐淪為一場空，只剩炒地皮，呼籲國審會嚴審守護國土，縣府不要護航業者。

淨竹文教基金會董事長林聖崇說，新的科學園區、產業園區應優先盤點使用無法繼續經營的工業廠區，以及已遭汙染的褐地，而非選擇農業區素地去開發。

繼日前台中市國土功能分區圖草案審議通過後，國土署指出，針對苗栗縣政府因應桃竹苗大矽谷推動方案，提案調整城2-3部分，經國審會委員聽取縣府說明及徵詢中央產業主管機關意見，因縣府未能提出涉及產業園區及科學園區劃設範圍依據及具體規劃內容，決議不予同意。

國土署說，現階段只有中央核定的重大建設計畫，或在直轄市、縣市國土計畫已載明的未來發展區位，才可提案劃設城2-3，後續縣府如取得行政院或中央部會重大建設核定函，且提出明確劃設範圍依據及具體計畫內容，可再檢具相關事證提送審議會討論，或納入苗栗縣通盤檢討再研議。

對於公民團體質疑，半導體關稅上看300%，桃竹苗大矽谷還要大圈地？國土署說，仍請苗栗縣府持續與民眾溝通，並核實評估在地發展需求，依各級國土計畫規定劃設條件辦理。

苗縣副縣長邱俐俐說，會納入環團意見衡量，但廠商需求也要兼顧。

目前包括台中、高雄、基隆、新竹市及新竹縣、苗栗縣等共15縣市國土功能分區圖已審議通過；台北、新北、桃園、台南市及彰化、南投與雲林縣尚未審議通過。