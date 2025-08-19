快訊

桃園高科技實兵防災演練 1500萬機器犬首次亮相超吸睛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，並首次導入機器犬與救災機器人等高科技裝備，十分吸睛。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，模擬蘆竹區1處化學公司倉庫發生氯氣外洩狀況後，進行救災、疏散民眾等實兵演練，現場動員44個單位、超過300人參與，並首次導入機器犬與救災機器人等高科技裝備，十分吸睛。

桃園市有37個工業區，加上桃園國際機場，是全國毒化物列管場所最多、倉儲物流密集的地區，潛在風險高，市府為此舉辦化學物質災害防救實兵演練，持續優化全市救災計畫。

此次演練最大亮點是首次導入「機器犬」等智慧科技裝備，這款無人地面載具總價1500萬元，具備30度斜坡爬行能力，搭配防水防塵設計、寶頻無線電及紅外線偵測功能，能在高風險環境中執行任務，大幅降低救災人員暴露危險。

除了機器犬外，現場還出動化學偵檢車、重型清毒車、多功能機器人等先進設備。演練也採用「半預警、有想定、無腳本、不壓縮時序」的模式進行，同步啟動5處實景場域，模擬氯氣外洩等危險情境。

市府秘書長溫代欣表示，市府自2023年起成立跨局處專案小組，增修相關法規並公告高風險場所名單。鑑於高雄鋰電池工廠爆炸事故，桃園也已啟動第2批高風險場所納管，將鋰電池相關存放設施納入管理，強化源頭控管與火災預防。

環保局長顏己喨表示，桃園市自去年起主辦全國性毒化災害演練，在此次演練中導入ALOHA擴散模擬，預測洩漏源下風處氯氣濃度，可推估化災事故發生後，氯氣於大氣中的汙染範圍。另評估可能影響區域，也同時於演練中搭配HYSPLIT預警技術，讓災害應變單位可超前部署發送「細胞廣播訊息」，提升災情通報速度。

桃園市政府今舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，並首次導入機器犬與救災機器人等高科技裝備，十分吸睛。記者朱冠諭／攝影
風險 桃園 實兵演練

