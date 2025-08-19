快訊

桃園推城市主題曲拚觀光 派偉俊「After Landing」唱出在地魅力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。圖／市府提供
桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。圖／市府提供

桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。市府表示，該曲以「尋寶」概念開場，透過影像與音樂串聯石門水庫、大溪老街等經典景點，及近年受到關注的宇內溪溫泉戲水區、草漯沙丘、觀新藻礁等新興亮點，盼展現青春活力與桃園城市魅力。

派偉俊表示，為完成這首作品，自己特別走訪桃園各地，過去曾與朋友騎乘單車探索城市角落，也經常自桃園國際機場啟程，便以「After Landing」命名，象徵旅人從桃園展開冒險；這首作品將桃園的景色、美食與故事交織，帶領聽眾展開一段驚喜不斷的尋寶之旅，歌詞亦巧妙融入「桃園好讚」的藏頭詩，致敬這座充滿活力的城市。

新聞處長羅楚東表示，桃園是全台最年輕的城市，也是六都中唯一人口持續成長的城市，此次合作不僅展現桃園多元的活力，也象徵市府在城市行銷策略上的創新突破；城市主題曲由派偉俊親自創作與演唱，MV則實地前往多處知名景點取景；派偉俊也將於8月30日在「桃園珍珠海岸國際音樂節」現場演唱。

觀旅局長陳靜芳表示，桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場，今年活動亮點十足，除了有20組國內外人氣樂團歌手開唱外，還特別邀請到兩大NBA現役球星紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard一同現身，結合音樂、運動與海岸景緻，打造桃園專屬的夏日盛典。

桃市府攜手創作歌手派偉俊（圖）打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。圖／市府提供
桃市府攜手創作歌手派偉俊（圖）打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。圖／市府提供

桃園 音樂 石門水庫

相關新聞

桃園高科技實兵防災演練 1500萬機器犬首次亮相超吸睛

桃園市政府今舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，模擬蘆竹區1處化學公司倉庫發生氯氣外洩狀況後，進行救災、疏散...

桃園推城市主題曲拚觀光 派偉俊「After Landing」唱出在地魅力

桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。市府表示，該曲以「尋寶」概念開場，透...

普渡愛心！桃園19間宮廟攜手捐物資 分享10萬公斤食物暖助15萬人

桃園市「食享冰箱 X 中元普渡暖心送愛」今舉行，本次19間宮廟及1家慈善基金會響應善舉，將普渡物資分送至桃園76處食享冰...

大溪老街中正公園步道遊戲場整建完成 張善政宣布22日開放

桃園市大溪區有百年歷史的中正公園，過去僅零星改善，長期公園設施及兒童遊具老舊破損、動線混亂，市府去年整建至今，頗受遊客居...

大矽谷苗栗竹南、後龍基地調整城鄉3之2未過關 縣府下波拚鄉村規畫

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府規畫竹南、後龍儲備產業基地，提案調整為城鄉發展地區第2類之3，國土計畫審議會今天審議未過...

為保存文資改地下化 桃市變一道路變更設計惹議…地方憂釀交通瓶頸

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路，將是龜山與新北林口居民往返要道，為保留重要文資磚窯廠象徵性煙囪，市府去年...

