桃園推城市主題曲拚觀光 派偉俊「After Landing」唱出在地魅力

桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。市府表示，該曲以「尋寶」概念開場，透過影像與音樂串聯石門水庫、大溪老街等經典景點，及近年受到關注的宇內溪溫泉戲水區、草漯沙丘、觀新藻礁等新興亮點，盼展現青春活力與桃園城市魅力。

派偉俊表示，為完成這首作品，自己特別走訪桃園各地，過去曾與朋友騎乘單車探索城市角落，也經常自桃園國際機場啟程，便以「After Landing」命名，象徵旅人從桃園展開冒險；這首作品將桃園的景色、美食與故事交織，帶領聽眾展開一段驚喜不斷的尋寶之旅，歌詞亦巧妙融入「桃園好讚」的藏頭詩，致敬這座充滿活力的城市。

新聞處長羅楚東表示，桃園是全台最年輕的城市，也是六都中唯一人口持續成長的城市，此次合作不僅展現桃園多元的活力，也象徵市府在城市行銷策略上的創新突破；城市主題曲由派偉俊親自創作與演唱，MV則實地前往多處知名景點取景；派偉俊也將於8月30日在「桃園珍珠海岸國際音樂節」現場演唱。