聽新聞
0:00 / 0:00
桃園推城市主題曲拚觀光 派偉俊「After Landing」唱出在地魅力
桃市府攜手創作歌手派偉俊打造城市主題曲「After Landing」，今天正式發布。市府表示，該曲以「尋寶」概念開場，透過影像與音樂串聯石門水庫、大溪老街等經典景點，及近年受到關注的宇內溪溫泉戲水區、草漯沙丘、觀新藻礁等新興亮點，盼展現青春活力與桃園城市魅力。
派偉俊表示，為完成這首作品，自己特別走訪桃園各地，過去曾與朋友騎乘單車探索城市角落，也經常自桃園國際機場啟程，便以「After Landing」命名，象徵旅人從桃園展開冒險；這首作品將桃園的景色、美食與故事交織，帶領聽眾展開一段驚喜不斷的尋寶之旅，歌詞亦巧妙融入「桃園好讚」的藏頭詩，致敬這座充滿活力的城市。
新聞處長羅楚東表示，桃園是全台最年輕的城市，也是六都中唯一人口持續成長的城市，此次合作不僅展現桃園多元的活力，也象徵市府在城市行銷策略上的創新突破；城市主題曲由派偉俊親自創作與演唱，MV則實地前往多處知名景點取景；派偉俊也將於8月30日在「桃園珍珠海岸國際音樂節」現場演唱。
觀旅局長陳靜芳表示，桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場，今年活動亮點十足，除了有20組國內外人氣樂團歌手開唱外，還特別邀請到兩大NBA現役球星紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard一同現身，結合音樂、運動與海岸景緻，打造桃園專屬的夏日盛典。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言