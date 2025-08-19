聽新聞
普渡愛心！桃園19間宮廟攜手捐物資 分享10萬公斤食物暖助15萬人
桃園市「食享冰箱 X 中元普渡暖心送愛」今舉行，本次19間宮廟及1家慈善基金會響應善舉，將普渡物資分送至桃園76處食享冰箱據點。桃園市長張善政今出席表示，與去年相比，無論是參與捐贈的宮廟數量，或是「食享冰箱」據點規模均持續成長，充分展現宮廟熱心公益的成果。
民政局表示，市府推動設置「食享冰箱」計畫，至今年7月底，共捐贈逾1萬2500斤白米、2680包麵食與多項民生物資，透過全市76處「食享冰箱」據點及華山基金會，送往社區弱勢家庭與長者。桃園市民政局統計，目前「食享冰箱」累計分享食物已突破10萬公斤，受惠人次逾15萬，展現桃園公益能量持續擴大。
桃園市長張善政今前往中壢區仁海宮致詞說，感謝各宮廟發揮愛心，於中元普渡期間不忘關懷弱勢，也肯定里長們的努力，讓物資能即時送達需要的民眾手中，市府將持續拓展「食享冰箱」服務網絡，建立更完善的社會支持系統，讓關懷能深入每一個需要援助的角落。
財團法人桃園市寺廟團體公益慈善基金會暨財團法人中壢仁海宮董事長王介禧表示，張善政與市府團隊重視公益捐贈，並以實際行動激勵各地宮廟發揮大愛精神，共同捐贈物資支持「食享冰箱」，幫助更多弱勢族群，也凝聚社會力量，讓桃園成為一座更具愛心的城市。
