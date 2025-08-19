普渡愛心！桃園19間宮廟攜手捐物資 分享10萬公斤食物暖助15萬人

桃園市「食享冰箱 X 中元普渡暖心送愛」今舉行，本次19間宮廟及1家慈善基金會響應善舉，將普渡物資分送至桃園76處食享冰箱據點。桃園市長張善政今出席表示，與去年相比，無論是參與捐贈的宮廟數量，或是「食享冰箱」據點規模均持續成長，充分展現宮廟熱心公益的成果。

民政局表示，市府推動設置「食享冰箱」計畫，至今年7月底，共捐贈逾1萬2500斤白米、2680包麵食與多項民生物資，透過全市76處「食享冰箱」據點及華山基金會，送往社區弱勢家庭與長者。桃園市民政局統計，目前「食享冰箱」累計分享食物已突破10萬公斤，受惠人次逾15萬，展現桃園公益能量持續擴大。

桃園市長張善政今前往中壢區仁海宮致詞說，感謝各宮廟發揮愛心，於中元普渡期間不忘關懷弱勢，也肯定里長們的努力，讓物資能即時送達需要的民眾手中，市府將持續拓展「食享冰箱」服務網絡，建立更完善的社會支持系統，讓關懷能深入每一個需要援助的角落。