桃機免稅店完成溫室氣體碳盤查

中央社／ 桃園機場19日電

昇恆昌桃機免稅商店今年自主完成溫室氣體碳盤查，英國標準協會今天授予查證聲明書並表示，昇恆昌非法定需完成碳盤查行業，但仍以行動投入堪稱旅遊零售業界模範生。

英國標準協會（British Standards Institution，BSI）協理簡慧伶代表今天上午前往桃園國際機場第一航廈授予查證聲明書，昇恆昌公司則由總經理江建廷代表受證。

江建廷表示，昇恆昌展現對環境責任高度承諾，今年自主完成昇恆昌桃園機場免稅店113年度 ISO14064-1 溫室氣體碳盤查，這份努力是從零開始，感謝機場公司力挺。

桃園國際機場公司副總經理李俊德說，桃機依據國家政策及參考國外機場，持續在淨零碳排領域努力，機場公司與夥伴間也要重新思考，淨零碳排是機場公司的目標，也希望大家一起努力。

