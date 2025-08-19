大溪老街中正公園步道遊戲場整建完成 張善政宣布22日開放

桃園市大溪區有百年歷史的中正公園，過去僅零星改善，長期公園設施及兒童遊具老舊破損、動線混亂，市府去年整建至今，頗受遊客居民詬病，市長張善政今天下午視察，看見遊戲場「崁津歸帆」意象主題遊具完成，公園設施及動線改善，連連稱好，當場宣布中正公園一期及遊戲場22日（周五）開放。

大溪中正公園自日治時代迄今逾百年，公園擴大現今大溪老城區最大公園，吸引遊客親子休憩遊玩，市府去年4月起全面更新北邊步道動線、水溝落差、草地、地墊及兒童遊戲場遊具，市府觀旅局風管處長廖育儀說明，該公園分二期施工，一期總經費3600萬元，簡化公園動線、延伸至普濟路，遊戲場與廣場整併，目前全部完工驗收，圍籬拆除後，周五開放。

張善政在立委邱若華、觀旅局長陳靜芳及地方人士陪同視察，走進中正公園看見大樹、綠蔭公園一期設施及兒童遊戲區的「崁津歸帆」融合大溪河運「大船小船」主題意象，連連稱好，張善政表示，中正公園建結合大溪歷史文化及主題遊戲場，提供遊客、市民體驗文化及休憩最佳去處，公園第二期明年如期如質完工。

大溪福仁里長黃春成表示，大溪老城區一日遊的親子遊客很多，假日小孩子很多，公園及遊具安全很重要，中正公園開放，天氣炎熱，親子遊客可以停留休息，幫助老城區生意，可帶動地方經濟繁榮。