大矽谷苗栗竹南、後龍基地調整城鄉3之2未過關 縣府下波拚鄉村規畫

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府規畫竹南、後龍儲備產業基地，提案調整為城鄉發展地區第2類之3，國土計畫審議會今天審議未過關，縣府分析因未獲核定國家重大計畫被打回票，將拚鄉村地區整體規畫，協助產業發展。

苗栗縣政府因應大矽谷，提列3處儲備產業基地，其中，竹南科學園區東側加頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區案，目前辦理都市計畫通盤檢討、都市計畫變更相關作業，都市計畫區外的擴大竹南科學園區案、後龍產業園區案，提案調整城鄉區2之3，國土計畫審議會今天審議國土功能分區圖草案沒有過關。

縣府指出，行政院去年9月核定大矽谷計畫，但並未就範圍核定，縣府規畫3塊基地，並啟動可行性評估，今天審議前仍沒有定論，加上受限全國通案性畫設條件，相關調整空間有限，功虧一簣。另開發許可審議案如冠軍、伯公坑產業園區及終南山寺廟，今天都通過取得許可後，畫設城鄉區第2類之2。

縣府盤點全縣產業用地使用率達九成，竹南、銅鑼科學園區，產業用地使用率更幾乎飽和，其他8處編定的產業園區，也是接近滿編，後續將推動鄉村地區整體規畫，另訂土地使用管制方式，協助地方產業發展，務求在國土計畫制度下爭取地方最大利益。

今天國土功能分區圖草案其他審議重點，通過飲用水水源水質保護區範圍內原住民地區，全國唯一畫設農業發展第4類，此外，農發1類調整農發2、國土保育地區休閒農業區調整農發地區、苑裡及後龍外埔漁港都市計畫農業區農5調整城鄉1，提案也都因不符通案性畫設條件，都沒有過關。