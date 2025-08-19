為保存文資改地下化 桃市變一道路變更設計惹議…地方憂釀交通瓶頸

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龜山區變一道路更改設計引發民怨。本報資料照片
桃園市龜山區變一道路更改設計引發民怨。本報資料照片

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路，將是龜山與新北林口居民往返要道，為保留重要文資磚窯廠象徵性煙囪，市府去年拍板改採地下道開路，卻導致原本的T字型通車方式變更為一字型，引發地方質疑將影響交通。工務局表示，已另案辦理變四道路，未來將串聯變一及變二道路，完整當地路網。

桃園市政府今於龜山區舉辦基層座談會，文青里里長謝嘉仁指出，變一道路日前因考量跨橋方式將破壞重要文資磚窯廠象徵性煙囪，由高架改為地下化，導致原本的T字型通車方式變更為一字型，對在地居民及用路人的交通使用方式影響甚大。

謝嘉仁認為，市府原稱工期約3年9個月，經費也可縮減，但時至今日已2年有餘，工程未見動靜，地方上也高達9成居民認為煙囪不重要，且工程經費只由5.76億縮減為5.47億，只減少0.29億，卻少了一條路能連接變二道路。

謝嘉仁點出最大衝擊，原先的設計可由青山路接上後進入樂善一路，然後再經由T字橋接往文化一路 ，達到車輛分流的效益，然而現在減少樂善一路後僅能從青山路左轉並繞「ㄇ字型」才能進入文化一路，加上文化一路是通往大坪頂地區、國道一號林口交流道及華亞科技園區等重要道路，恐因此造成車流全卡在文青路，成為交通瓶頸。

對此工務局回應，變一道路預計今年8月決標後10月辦理開工，因工法與地下空間不足，車道無法採T字型路口設計；考量樂善一路有向北銜接的需求，已另案辦理變四道路，預計今年下旬完成交通可行性評估後送內政部審查，未來將串聯變一及變二道路，完整當地路網。

立委牛煦庭也提到，當初會由文資團體保留磚窯廠，是為了未來A7的活動空間及綠地，可能會規畫成文資及綠地空間，透過舊古蹟帶動綠美化，對社區未來發展較好，對於道路北延非常支持，會持續加強與中央溝通。

張善政則強調，上任前文資團體已審議通過磚窯廠煙囪，若地方不希望保存，當初就可以表達，如今要討論煙囪有無保存價值為時已晚，未來該處將規畫成綠地；至於高架改地下化，當初考量煙囪及高架並存會影響市容，為了長遠市容忍痛改成地下，會有其他交通配套一起執行解決。

桃園 文青

