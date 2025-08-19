桃園張善政化身DJ推音樂節 被問身家破億只回一句話

2025桃園珍珠海岸國際音樂節本月29日起一連三天在竹圍漁港舉行，活動匯聚國內外多組知名演唱卡司，邀請到NBA球星唐斯（KarlAnthonyTowns）、雷納德（KawhiLeonard）同台飆球技，市長張善政今天化身DJ代言活動，強調「知道活動還不去就太可惜了」。

另外，監察院今天公布第273期廉政專刊，內容提到張善政財產破億元；媒體今追問張財產破億一事，張僅回應「今天就是講音樂節」，未多作說明。

桃園珍珠海岸國際音樂節斥資3千多萬元籌辦，演唱卡司陣容堅強，包括動力火車、Matzka、韓團KARD、血肉果汁機、玖壹壹和理想混蛋，宇宙人、Ozone和曾沛慈等人，還有桃園在地的鐵玫瑰熱音賞、LALAI原民音樂人才PK大賽與籃球三對三賽事，強調音樂與體育碰撞，現場絕對嗨到爆炸。