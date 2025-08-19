快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

竹市廢汙水自治條例8月22日實施 全國首例針對廢汙水排放制定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於今年8月22日正式生效。圖／報系資料照
台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於今年8月22日正式生效。圖／報系資料照

新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於8月22日正式生效，市府後續將依自治條例以「分期分區」方式管理廢汙水排放，明定不得排放廢水及汙水於取水口上游，亦規定違反排放管制罰則，這也是全國首例針對廢汙水排放所制定的自治條例。

台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命；新竹市據此在2022年通過「廢水及汙水排放管理自治條例」，規定管制區內不得排放廢汙水到新竹市轄內的取水口上游。

新竹市代理市長邱臣遠指出，乾淨的水資源是城市永續發展與民眾健康的基礎，本自治條例是依據2021年12月18日地方性公民投票通過之公投案主文訴求所研擬，並經市議會三讀通過。市府從自治條例研擬、審查到核定的每一步都全力以赴，展現對公共衛生與環境品質的高度重視。

新竹市環保局表示，自治條例公布後，所訂推動委員會設置及運作辦法，將由市長擔任主任委員，並納入水利、環境工程、生態與河川復育等領域專家學者，以及開放民眾與民間團體提出建議，確保制度充分反映在地需求，確保政策透明、社會參與及專業兼具，達到公私合作，推動淨零綠生活的目標。

環保局進一步說明，市府後續將依自治條例，以「分期分區」方式管理廢汙水排放，明定不得排放廢水及汙水於取水口上游，亦明定違反排放管制罰則，嚇阻不肖業者不當排放行為。同時配合公共汙水下水道接管工程，逐步落實廢汙水排放管理制度，保障民眾飲水與農業灌溉水源的安全。

環保局補充，自治條例核定是新竹市守護水源的重要起點，後續市府將依計畫分階段落實各項管制作業與稽查工作，並透過專業委員會機制，確保制度能持續精進。市府將與社會各界攜手，從制度落實到日常監管，全方位守護乾淨水源，讓民眾對用水品質更放心，為宜居永續的新竹市奠定基礎。

台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於今年8月22日正式生效。圖／報系資料照
台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於今年8月22日正式生效。圖／報系資料照

新竹 公投 環保局

延伸閱讀

7、8月風災豪雨 陳其邁：強化原民區災後復原

竹市：廢污水自治條例經環境部核定 8/22生效

照顧毛小孩身後事…台中修正寵物生命紀念業自治條例　須設置火化設施

滑降、攀岩、走繩樣樣來 竹市新科國中新生訓練培養勇於挑戰精神

相關新聞

大矽谷苗栗竹南、後龍基地調整城鄉3之2未過關 縣府下波拚鄉村規畫

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府規畫竹南、後龍儲備產業基地，提案調整為城鄉發展地區第2類之3，國土計畫審議會今天審議未過...

為保存文資改地下化 桃市變一道路變更設計惹議…地方憂釀交通瓶頸

桃園市龜山區A7文學路打通至文化一路的變一道路，將是龜山與新北林口居民往返要道，為保留重要文資磚窯廠象徵性煙囪，市府去年...

桃園張善政化身DJ推音樂節 被問身家破億只回一句話

2025桃園珍珠海岸國際音樂節本月29日起一連三天在竹圍漁港舉行，活動匯聚國內外多組知名演唱卡司，邀請到NBA球星唐斯（...

竹市將挹注6945萬改善21校老舊廁所 明年底前全面完工

新竹市政府積極推動校園環境新建與整建工程，市府今指出，近日再獲教育部核定21所國中小辦理老舊廁所整建工程，將挹注6945...

苗栗市河濱公園發現疑遭棄養蘇卡達象龜 7天內認領、25日起開放認養

有飼主的蘇卡達象龜走失了嗎？苗栗市民眾昨在後龍溪畔的河濱公園發現一隻蘇卡達象龜，經通報目前已安置於苗栗縣動物保護防疫所並...

美輪美奐苗栗縣頭份市戶政事務所新大樓 鍾東錦指示加速進度回應期待

苗栗縣頭份市戶政事務所新建工程，縣長鍾東錦今年4月初勘察，硬體接近完工，外觀美輪美奐，但至今仍未啟用，鄉親路過一次要「唸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。