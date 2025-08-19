竹市廢汙水自治條例8月22日實施 全國首例針對廢汙水排放制定
新竹市廢水及汙水排放管理自治條例經環境部審查核定通過，將於8月22日正式生效，市府後續將依自治條例以「分期分區」方式管理廢汙水排放，明定不得排放廢水及汙水於取水口上游，亦規定違反排放管制罰則，這也是全國首例針對廢汙水排放所制定的自治條例。
台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起全國首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命；新竹市據此在2022年通過「廢水及汙水排放管理自治條例」，規定管制區內不得排放廢汙水到新竹市轄內的取水口上游。
新竹市代理市長邱臣遠指出，乾淨的水資源是城市永續發展與民眾健康的基礎，本自治條例是依據2021年12月18日地方性公民投票通過之公投案主文訴求所研擬，並經市議會三讀通過。市府從自治條例研擬、審查到核定的每一步都全力以赴，展現對公共衛生與環境品質的高度重視。
新竹市環保局表示，自治條例公布後，所訂推動委員會設置及運作辦法，將由市長擔任主任委員，並納入水利、環境工程、生態與河川復育等領域專家學者，以及開放民眾與民間團體提出建議，確保制度充分反映在地需求，確保政策透明、社會參與及專業兼具，達到公私合作，推動淨零綠生活的目標。
環保局進一步說明，市府後續將依自治條例，以「分期分區」方式管理廢汙水排放，明定不得排放廢水及汙水於取水口上游，亦明定違反排放管制罰則，嚇阻不肖業者不當排放行為。同時配合公共汙水下水道接管工程，逐步落實廢汙水排放管理制度，保障民眾飲水與農業灌溉水源的安全。
環保局補充，自治條例核定是新竹市守護水源的重要起點，後續市府將依計畫分階段落實各項管制作業與稽查工作，並透過專業委員會機制，確保制度能持續精進。市府將與社會各界攜手，從制度落實到日常監管，全方位守護乾淨水源，讓民眾對用水品質更放心，為宜居永續的新竹市奠定基礎。
