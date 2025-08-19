竹市將挹注6945萬改善21校老舊廁所 明年底前全面完工

新竹市政府積極推動校園環境新建與整建工程，市府今指出，近日再獲教育部核定21所國中小辦理老舊廁所整建工程，將挹注6945萬元經費（中央補助 5131萬8400 元，市府配合款 1813萬1600元），將翻新96間廁所，全面改善年久失修、衛生條件不佳的問題，各校預計於今年11月前完成規畫設計及發包，並於明年底前全面完工。

代理市長邱臣遠表示，市府2023年迄今已投入逾9842萬元，整建超過19校次國中小老舊廁所，這次改善將結合美感設計與友善元素，讓老舊廁所脫離陰暗、悶臭、漏水的形象，成為明亮、通風、安全的空間。

教育處說明，這次獲補助的21校部分廁所使用已逾20年，存在牆面磁磚剝落、地面濕滑、照明不足、通風不良、異味殘留等問題，不僅影響使用舒適度，更造成安全與衛生疑慮。

改善重點包括翻新牆地面、照明與通風、導入節能設備、增設友善設施，並融入美感與衛教元素，以兼顧美觀與教育功能。

教育處說，改善完成後將有效消除跌倒與設備故障等安全隱患、提升校園衛生與防疫效能、節省用水與能源消耗，同時培養學生良好的衛生習慣與公德心。

教育處指出，這次工程除改善硬體與衛生，也依最新規範增設無障礙與性別友善設施，全面提升安全與人性化。市府責成學校在施工期間採分區分期施工、設置臨時替代設施、完善安全圍籬與動線規畫、降低噪音與粉塵，並加強工期與品質監控，確保教學與活動不受影響。

香山國小校長鄧瑞源表示，學校近年積極爭取設施設備改善，其中圓夢樓老舊廁所改建為優先項目，感謝在市府教育處協助下獲教育部核定補助，將全面整修管線老化、採光不足、通風不佳等問題，改善無障礙動線、更新設備、採用防滑與節水設施，兼顧安全、衛生與永續，提升師生使用舒適度並養成良好衛生習慣。

虎林國中校長涂靜娟說，虎中活動中心廁所使用逾20年，因設備老舊、管線鏽蝕及排水不良，影響師生及社區使用品質。廁所全面整建完成後將更明亮、通風、乾淨，滿足教學與社區活動需求。