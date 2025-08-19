竹市：廢污水自治條例經環境部核定 8/22生效
新竹市政府指出，「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」日前已經環境部審查核定通過，將於8月20日公布、8月22日生效，是守護新竹市飲用水與灌溉水源的重要里程碑。
新竹市環保局今天發布新聞稿表示，該自治條例是依據民國110年12月18日地方性公民投票通過之公投案主文訴求所研擬，並經新竹市議會三讀通過。
環保局表示，自治條例公布後，所訂推動委員會設置及運作辦法，將由市長擔任主任委員，並納入水利、環境工程、生態與河川復育等領域專家學者，以及開放民眾與民間團體提出建議，確保制度充分反映在地需求。
環保局表示，後續將以「分期分區」方式管理廢污水排放，明定不得排放廢水及污水於取水口上游，並明定罰則嚇阻不肖業者。同時配合公共污水下水道接管工程，逐步落實廢污水排放管理制度，保障民眾飲水與農業灌溉水源安全。
