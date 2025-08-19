快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

苗栗市河濱公園發現疑遭棄養蘇卡達象龜 7天內認領、25日起開放認養

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
該隻蘇卡達象龜約長40公分、寬20公分，原飼主認領時間從即日起至8月24日止，若無人認領將從25日起開放認養。圖／苗縣府動防所提供
該隻蘇卡達象龜約長40公分、寬20公分，原飼主認領時間從即日起至8月24日止，若無人認領將從25日起開放認養。圖／苗縣府動防所提供

有飼主的蘇卡達象龜走失了嗎？苗栗市民眾昨在後龍溪畔的河濱公園發現一隻蘇卡達象龜，經通報目前已安置於苗栗縣動物保護防疫所並發出公告，認領時間從即日起至8月24日止。

動防所人員指出，該隻蘇卡達象龜約長40公分、寬20公分，屬於中度體型，發現位置的周邊環境較封閉，研判不太可能走失爬到此處，不排除是民眾棄養。

動防所表示，如果是這隻蘇卡達象龜的飼主，請盡速攜帶相關證明、本人身分證與適當提籠，前往認領。若原飼主於7日內未前來認領，將依「動物保護法」規定，開放民眾認養；開放認養時間將從8月25日上午10點起，凡年滿18歲資格，有意願認養者請事先填寫線上申請表單。

現場須攜帶身分證及合適籠具前來；如有兩人以上有意願，將以抽籤決定認養人；認養前請務必審慎評估居住環境是否適合飼養大型陸龜。

認養 卡達 身分證

延伸閱讀

農曆7月開鬼門 全台唯一真人扮演城隍爺22日出巡宜蘭城、放水燈

苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

收編愛撒嬌浪貓「被摸就逃」慘遭退貨 她揭心碎真相網淚崩：千萬別棄養

棒球／統一獅前球星郭岱琦遭爆劈腿、欠債、棄養子女 本人出面全盤否認

相關新聞

竹市將挹注6945萬改善21校老舊廁所 明年底前全面完工

新竹市政府積極推動校園環境新建與整建工程，市府今指出，近日再獲教育部核定21所國中小辦理老舊廁所整建工程，將挹注6945...

苗栗市河濱公園發現疑遭棄養蘇卡達象龜 7天內認領、25日起開放認養

有飼主的蘇卡達象龜走失了嗎？苗栗市民眾昨在後龍溪畔的河濱公園發現一隻蘇卡達象龜，經通報目前已安置於苗栗縣動物保護防疫所並...

美輪美奐苗栗縣頭份市戶政事務所新大樓 鍾東錦指示加速進度回應期待

苗栗縣頭份市戶政事務所新建工程，縣長鍾東錦今年4月初勘察，硬體接近完工，外觀美輪美奐，但至今仍未啟用，鄉親路過一次要「唸...

桃園平鎮新闢南京路無人行道惹議 議員請命速增設人行道及標誌標線

桃園市平鎮區南京路新闢道路配置 亂、標示不明、未設人行道，民眾抱怨，引起桃園市人本交通推動協會重視，市議員王珮毓接獲民眾...

好消息！竹東全民運動館8月29日至9月11日試營運 全館免費入場

新竹縣政府推動優質運動設施再傳佳音，縣內第二座運動中心、竹東全民運動館將於8月29日至9月11日展開試營運。試營運期間，...

環團籲應以汙染土地等開發新科學園區 苗栗副縣長回應了

內政部國土管理署今天召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。