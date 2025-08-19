苗栗市河濱公園發現疑遭棄養蘇卡達象龜 7天內認領、25日起開放認養
有飼主的蘇卡達象龜走失了嗎？苗栗市民眾昨在後龍溪畔的河濱公園發現一隻蘇卡達象龜，經通報目前已安置於苗栗縣動物保護防疫所並發出公告，認領時間從即日起至8月24日止。
動防所人員指出，該隻蘇卡達象龜約長40公分、寬20公分，屬於中度體型，發現位置的周邊環境較封閉，研判不太可能走失爬到此處，不排除是民眾棄養。
動防所表示，如果是這隻蘇卡達象龜的飼主，請盡速攜帶相關證明、本人身分證與適當提籠，前往認領。若原飼主於7日內未前來認領，將依「動物保護法」規定，開放民眾認養；開放認養時間將從8月25日上午10點起，凡年滿18歲資格，有意願認養者請事先填寫線上申請表單。
現場須攜帶身分證及合適籠具前來；如有兩人以上有意願，將以抽籤決定認養人；認養前請務必審慎評估居住環境是否適合飼養大型陸龜。
