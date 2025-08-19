美輪美奐苗栗縣頭份市戶政事務所新大樓 鍾東錦指示加速進度回應期待

苗栗縣頭份市戶政事務所新建工程，縣長鍾東錦今年4月初勘察，硬體接近完工，外觀美輪美奐，但至今仍未啟用，鄉親路過一次要「唸」一次觀感不好，他要求團隊比照民間蓋房子，加強橫向溝通加速進度回應期待。

縣府交通工務處指出，頭份市戶政事務所新建工程設計階段，徵詢過使用單位意見，但硬體完成後，與使用單位想像又不一樣，因此去年12月、今年4月辦理2次變更設計，調整門窗、隔間牆、管路埋設，及燈具、隔間貼磚等項目，工程於2022年11月開工，按規畫期程進度，預計今年底啟用。

縣府列管重大建設計畫頭份市戶政事務所新建工程，中央補助及縣府、頭份市公所配合款，總經費逾1.8億元，縣府交通工務處今天在縣務會議報告進度，指出工程2011年8月簽奉核准拆除重建，今年5月取得使用執照，8月底辦理室內細部裝潢及搬遷工程招標作業，完成最後一哩路。

鍾東錦表示，頭份市戶政事務所新建工程於前縣長徐耀昌任內動工，而他上任也超過2年半，今年4月勘察工程進度，已是接近完工，但至今仍未啟用，民眾還得到頭份市農會地下室洽公，每每路過美輪美奐的新大樓，一定「唸」他及頭份市長羅雪珠等人。

他說，頭份市戶政事務所新大樓地下1層、地上5層樓建築，如果民間自蓋大樓，可能早就完成，頭份市戶政事務所新大樓工程牽涉設計、使用、施工，及使照等都是縣府單位，不要本位主義，加強橫向溝通，有些項目可以同時進行，可以縮短工期。