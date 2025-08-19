苗栗縣國土功能分區圖審議完成 全國15縣市通過

內政部國土署表示，國土計畫審議會今天審議「苗栗縣國土功能分區圖（草案）」，經與會委員討論，苗栗縣政府原則依通案條件劃設，全案已審議完竣，包括苗栗縣在內等15個縣市國土功能分區圖已審議通過。

目前包括台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣共15縣市的國土功能分區圖已審議通過；至於台北市、新北市、桃園市、台南市、彰化縣、南投縣與雲林縣尚未審議通過。

國土署透過新聞稿表示，內政部國土計畫審議會今天審議「苗栗縣國土功能分區圖（草案）」，針對苗栗縣政府因應桃竹苗大矽谷推動方案，而提案調整城鄉發展地區第2類之3部分，經國審會委員聽取縣府說明及徵詢中央產業主管機關意見，由於縣府未能提出涉及產業園區及科學園區劃設範圍依據及具體規劃內容，決議不予同意。

國土署說，後續縣府如取得行政院或中央部會重大建設核定函，且提出明確劃設範圍依據及具體計畫內容，可再檢具相關事證提送審議會討論，或納入苗栗縣通盤檢討再研議。

國土署表示，為避免城鄉發展地區成為畫大餅的工具，現階段只有中央核定的重大建設計畫，或在直轄市、縣市國土計畫已載明的未來發展區位，才可提案劃設城鄉發展地區第2類之3，且應提出具體規劃內容，內政部也會審慎檢視及審議。

此外，針對苗栗縣環境保護協會等公民團體今天上午在國土署前召開「半導體關稅上看300%，桃竹苗大矽谷還要大圈地？」記者會表達訴求，國土署說，仍請縣府持續與民眾溝通，並核實評估在地發展需求，依各級國土計畫規定劃設條件辦理。