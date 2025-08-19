快訊

桃園平鎮新闢南京路無人行道惹議 議員請命速增設人行道及標誌標線

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區南京路新闢拓寬路段車道配置混亂、未設人行道，增加汽機車行車危險惹議，民眾陳情改善。圖／桃園市人本交通推動協會提供
平鎮區南京路新闢拓寬路段車道配置混亂、未設人行道，增加汽機車行車危險惹議，民眾陳情改善。圖／桃園市人本交通推動協會提供

桃園市平鎮區南京路新闢道路配置 亂、標示不明、未設人行道，民眾抱怨，引起桃園市人本交通推動協會重視，市議員王珮毓接獲民眾陳情今天辦理會勘並表示，南京路新拓寬路段規畫配置不周，未畫設人行道、道路規畫增加汽機車車禍危險，須盡速增設人行道及標誌標線改善。

桃園市人本交通推動協會指出，平鎮區南京路拓寛新闢道路近期通車，暴露道路規畫結構性問題，以車為本、人行空間被忽視，車道配置混亂、箭頭方向隨意標示、慢車道突然中斷，離譜是道路用地未規畫人行道，市府應強制納入完整人行道規畫，不應以退縮地取代，確保道路設計符合人本交通原則。

王珮毓表示，民眾陳情指稱南京路新闢拓寛路段，未畫設人行道，忽略行人安全，經地了解，該路段當初重畫會規畫道路，汽車路幅擴大、機車優先道虛線取代，不符現行行車，更增加汽機車擦撞車禍危險，會勘要求市府盡速增設人行道、重新畫設標誌、標線改善交通安全。

市府地政局表示，南京路新闢拓寬路段位於自辦市地重畫區，原路寬7.5公尺、拓寬後為15公尺，該路段交通號誌、標線問題，主要是該路段為南京路重畫區外路段，目前未設人行道，決議採整條南京路行車標線一致性作法，繪製雙向各一車道及機車道，人行道問題由交通局、養工處協助重畫會研議畫設人行道。

