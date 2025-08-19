好消息！竹東全民運動館8月29日至9月11日試營運 全館免費入場

新竹縣政府推動優質運動設施再傳佳音，縣內第二座運動中心、竹東全民運動館將於8月29日至9月11日展開試營運。試營運期間，縣府特別提供全館免費入場，館內球具租借亦免收費（僅需抵押證件），地下停車場同步免費開放，邀請鄉親朋友踴躍進館，搶先體驗嶄新的運動設施。

竹東全民運動館由新竹縣政府積極向中央爭取「前瞻基礎建設─充實全民運動環境計畫」經費，於2021年獲教育部體育署核定補助1億元，縣府自籌2.18億元，總經費達3.18億元興建。

運動館基地面積約2169平方公尺，樓高地上4層、地下1層，總樓地板面積約5422.5平方公尺，設有綜合球場、健身房、韻律及瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室等設施。試營運期間，縣府不僅開放民眾免費體驗，也將蒐集各界意見，做為正式營運前調整與優化的重要參考。

新竹縣長楊文科表示，竹東全民運動館是溪南地區鄉親期盼已久的重要建設，縣府特別安排免費試營運，開放民眾可預約空中瑜伽、流行舞蹈、iparty、流動瑜伽、燃脂拳擊、瘦身肚皮舞、親子跑跳碰、兒童體適能、羽球（兒童、成人、銀髮族）、兒童籃球、兒童足球、直排輪、滑步車等等課程，希望大家能率先走進館內，體驗最新、最完善的運動空間。邀請鄉親把握這段免費試營運期間，帶著家人朋友一起來運動。