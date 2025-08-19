快訊

環團籲應以汙染土地等開發新科學園區 苗栗副縣長回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
內政部國土管理署今天召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。圖／監督施政聯盟提供
內政部國土管理署今天召開國土計畫委員會,審議苗栗縣國土功能分區圖草案,議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。圖／監督施政聯盟提供

內政部國土管理署今天召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。苗栗縣副縣長邱俐俐今也北上與會。對於環團要求應以已遭汙染的土地開發新園區，她表示，大矽谷計畫讓產業有更好的戰場來面對國際競爭，感謝環團的建議，但仍須考量廠商需求。

今早環保團體在開會前，於國土管理署門口召開記者會，認為桃竹苗大矽谷根本就是不必要存在的計畫，國土計畫不斷展延，未來非常有可能像處理違章工廠的工廠管理輔導法一樣，無限期展延，大矽谷計畫就是炒地皮，而新的科學園區或產業園區應優先盤點使用無法繼續經營的工業廠區，以及已遭汙染的褐地，而不是選擇農業區的素地去開發。

邱俐俐受訪表示，苗栗縣政府積極配合行政院核定的大矽谷計畫，讓產業有更好的戰場來面對國際競爭。先期盤點只是整備工作，以因應產業有需求時要有足夠量能。面對美國高關稅衝擊，也會思考該有的戰略腳步，台灣無論是高科技、半導體產業人才與聚落，放眼全球還是有優勢，可以多元思考精準開發園區並分期檢討調整，也不會過度浪費土地量能。

針對環團認為應以已遭汙染的土地開發新園區，邱俐俐說，這是立意良善的建議，縣長鍾東錦也會納入環團意見來衡量，然而廠商需求也要兼顧，但不會讓產業和環團變成對抗與零和的關係。

環團 矽谷 邱俐俐

