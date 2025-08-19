快訊

內政部今審苗栗縣國土功能分區圖草案 環團批桃竹苗大矽谷恐毀農炒地

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
內政部國土管理署今天將召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。環團憂苗栗大幅圈地擴張園區，恐只剩炒地皮帶動地價房價上漲。圖／監督施政聯盟提供
內政部國土管理署今天將召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。環團憂苗栗大幅圈地擴張園區，恐只剩炒地皮帶動地價房價上漲。圖／監督施政聯盟提供

內政部國土管理署今天將召開國土計畫委員會，審議苗栗縣國土功能分區圖草案，議程之一為桃竹苗大矽谷計畫將變更後龍、竹崎農地為產業園區和科學園區。環保團體今早於國土署前召開記者會，擔憂高達960公頃農地將消失的問題，也強調半導體關稅恐高達300%，苗栗大幅圈地擴張園區恐淪為一場空，只剩炒地皮帶動地價房價上漲，呼籲國審會嚴審守護國土。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，晶圓產業和AI產業的先進技術會逐漸被美國掠奪，台灣未來已經不需要這麼多的科學園區用地，甚至原先的科學園區用地都有可能釋出，所以桃竹苗大矽谷根本就是不必要存在的計畫，甚至更是賴清德總統主政下，中央政府和地方政府合謀為土地炒作利益集團續命的政策。

淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，在美國川普「TBAM」下，減碳及產業轉型的效果比CBAM還好，石化、鋼鐵等高耗能、高汙染、高碳排量的產業將被迫轉型，因此新的科學園區或產業園區應優先盤點使用無法繼續經營的工業廠區，以及已遭汙染的褐地，而不是選擇農業區的素地去開發。像苗栗的頭份工業區、雲林離島工業區，都可能釋出土地可供設廠，不需要新設大片園區。

苗栗縣造橋鄉龍昇社區發展協會理事長陳清鑫強調，桃竹苗大矽谷計畫由苗栗縣政府提供頭份、竹南崎頂和後龍灣寶3塊基地要作為科學園區或產業園區開發使用，其中頭份基地位於山下里、興隆里，周邊平地都是優良農田，是優良農業區，不應開發成工業使用。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，已送審尚未核可的後龍終南山淨業寺宗教園區和三義伯公產業園區，苗栗縣政府持續協助開發單位爭取調整為城2-3，但內政部國審會專案小組審查意見是不符合通案性劃設原則，不予同意。而這次作業單位查核意見仍建議依通案性原則，調整劃設為其他適當的國土功能分區及其分類，這顯示縣府根本不甩國審會初審意見，執意護航已送審的宗教園區和產業園區，想要再度闖關，呼籲國審會堅持原意見不予同意，莫讓選址不當的開發案違背上位的國土計畫。

中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴表示，國科會日前於新增科學園區政策環評中提出至2050年科學園區用地需增至3000公頃的需求，此時遭遇關稅挑戰，應於即將通盤檢討的全國國土計畫中重新審視檢討用地需求，經中央國審會審議核定後，才有據以執行的正當性。再者，政策環評結論還強調應以「褐地」為優先，不應輕易變更破壞農地及國保地，否則不僅要生態、糧食及國土安全付出代價，更直接向人民徵收強奪土地財產。

