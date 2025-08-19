快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲:環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯!被讚良心企業…今日股價跌停

澎湖菊島盃少棒賽 竹縣六家國小6小將疑食物中毒棄賽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六家國小在預賽表現亮眼，短短3天內連克澎湖興仁、高雄金潭與高雄桃源三支勁旅，戰績「三戰全勝」。圖／取自六家國小棒球隊粉絲團
六家國小在預賽表現亮眼，短短3天內連克澎湖興仁、高雄金潭與高雄桃源三支勁旅，戰績「三戰全勝」。圖／取自六家國小棒球隊粉絲團

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」15日下午在澎湖熱血開打，不過新竹縣六家國小卻驚傳食物中毒意外，有家長投訴，昨晚有6至8名小球員因上吐下瀉，因超過一半球員不得已棄賽。六家國小表示，約有6名球員因外帶熱炒回民宿食用，隨後出現身體不適就醫，是否為食物中毒仍需確認。

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」共有全台18縣市76支隊伍（含1支日本球隊）、超過3千人齊聚參賽。六家國小在預賽表現亮眼，短短3天內連克澎湖興仁、高雄金潭與高雄桃源三支勁旅，戰績「三戰全勝」，成功取得晉級複賽的門票，展現小將們的拚戰精神與實力。然而，就在迎接複賽前夕，卻傳出多名小球員疑似食物不適，無奈棄賽。

家長指出，六家國小少棒球隊昨晚發生食物中毒，約有6至8名小球員上吐下腹瀉，因為已超過一半球員，複賽第1場不得已棄賽，實在是扼腕。家長表示，她太太和小兒子很幸運沒事，但現場第一次碰到這種意外，教練團和陪同前往的家長也都沒有經驗，不知道主辦單位澎湖縣政府處理到甚麼程度？

六家國小表示，經了解，昨晚有球員和家長外帶熱炒晚餐回民宿食用，非教練和官方提供，餐後約有6名球員在凌晨陸續出現身體不適，送醫後診斷為「疑似腸胃炎」，並已留取糞便檢體待進一步檢驗，是否為食物中毒仍需確認。

校方指出，目前確定有6位小球員受影響，因都有家長陪同，狀況逐漸穩定，今天晚上就會回到台灣來，考量學生健康安全為首要原則，棒球隊經過評估不方便出賽。

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」15日下午在澎湖熱血開打，不過新竹縣六家國小卻驚傳食物中毒意外。圖／取自六家國小棒球隊粉絲團
為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」15日下午在澎湖熱血開打，不過新竹縣六家國小卻驚傳食物中毒意外。圖／取自六家國小棒球隊粉絲團

