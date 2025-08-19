快訊

桃園遊戲場業者違規4年罰不怕 審計處點名檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市有電子遊戲場業者長期違反規定擴大營業面積，審計處質疑市府稽查成效不力。經發局回應，已要求違規業者停止營業，並列為重點稽查對象。圖／桃園市經發局提供
桃園市有電子遊戲場業者長期違反規定擴大營業面積，審計處質疑市府稽查成效不力。經發局回應，已要求違規業者停止營業，並列為重點稽查對象。圖／桃園市經發局提供

桃園市登記電子遊戲場業者共37家，審計處發現，有業者長期違反規定擴大營業面積，累積裁罰金額達350萬元，但不僅至今未改善，尚未繳納的罰鍰更達150萬元，質疑市府稽查成效不力。經發局回應，已要求違規業者停止營業，並列為重點稽查對象，未繳清的罰鍰也會移請法務部行政執行署強制執行

審計處表示，截至今年6月，桃園市轄內電子遊戲場業者共37家，包括取得普通級證照8家、限制級證照35家，有6家同時取得兩種級別證照，然而在管理執行上卻有多項缺失，如部分業者自行停業卻未依規定向主管機關申報，或在停業期間未辦理稽查，顯示稽查作業程序仍不夠完善。

另，部分業者長期違反規定擴大營業面積，自2020年至2024年度累積裁罰金額高達350萬元，雖相關單位持續複查並連續裁處罰鍰，但業者違規事實仍未改善，自2022年迄今尚未繳納的罰鍰金額達150萬元，占總罰鍰金額的42.86%，執行成效引發質疑。

經發局回應，違規擴大營業面積的業者2011年核發合法營業面積為125.47平方公尺，後續查獲違規營業面積約430平方公尺，依桃園市電子遊戲場業設置自治條例，該業者因距離附近學校800公尺以內，無法申請更改營業面積，導致長期違規。

經發局表示，市府聯合稽查小組2020年開始查獲業者違規擴大經營，依電子遊戲場業管理條例於2020年至2024年底裁罰業者17次，裁罰金額共375萬元，該業者目前已繳納約200萬元。

針對業者尚未繳納的罰鍰金額，經發局表示，已移送行政執行署協助強制執行，針對違規擴大經營部分，將持續依相關法規裁罰業者負責人、要求限期改善，依建築法也可裁罰建築物所有權人，得連續處罰並限期停用，督促業者改善。

