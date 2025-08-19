快訊

專題／層層轉包、責任真空 從源頭失控的奪命工地

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

2公尺長寵物蟒蛇離家出走 苗栗竹南鎮龍山里長緊急通報

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導
一尾約2公尺長寵物網紋蟒昨天晚間在苗栗縣竹南鎮龍山路離家出走，飼主及龍山里長陳幸順都通報注意。圖／取自臉書「竹南大小事」
一尾約2公尺長寵物網紋蟒昨天晚間在苗栗縣竹南鎮龍山路離家出走，飼主及龍山里長陳幸順都通報注意。圖／取自臉書「竹南大小事」

一尾約2公尺長寵物網紋蟒昨天晚間在苗栗縣竹南鎮龍山路離家出走，雖無毒但仍有安全顧慮，飼主在臉書社團「竹南大小事」協尋，龍山里長陳幸順也緊急通報里民注意，如果發現可以通報相關單位聯繫捕捉。

網紋蟒的飼主昨天晚上在「竹南大小事」PO文「寵物遺失」，指出他的網紋蟒不小心跑到外面了，地點大概在竹南鎮龍山路二段一帶，牠無毒，但體型大約2公尺、力氣強，如果有發現請大家不要靠近，也注意家裡小孩和寵物安全，如果看到牠，請不要自行捉捕，可以打119或通知動保單位，非常抱歉造成大家的困擾。

陳幸順得知訊息，擔心蟒蛇鑽進住家造成恐慌，緊急通報里民，網紋蟒走失的地點在龍山里2鄰附近，請附近居民提高警覺，小心注意，有發現請立即通報消防單位及相關單位處理或龍山里辦公處。

寵物 小孩

延伸閱讀

核三重啟公投在即 苗栗竹南第172投開票所緊時變更地點

女廁衛生棉補給站經常是空的 苗栗縣府籲需要才用

疑恍神肇禍 苗栗銅鑼台72、客屬大橋路口休旅車撞中央分隔島

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

相關新聞

竹市敬老、愛心卡 11月起增為800點

新竹市政府為擴大照顧長者及弱勢族群，昨宣布11月起敬老愛心卡每月社福點數將從600點增至800點，農會及藥局每月使用點數...

2公尺長寵物蟒蛇離家出走 苗栗竹南鎮龍山里長緊急通報

一尾約2公尺長寵物網紋蟒昨天晚間在苗栗縣竹南鎮龍山路離家出走，雖無毒但仍有安全顧慮，飼主在臉書社團「竹南大小事」協尋，龍...

龍科三期擴建 規畫算力、科技重鎮

桃園市龍潭科技三期園區擴建「89+5」公頃，預計今年底前辦公聽會，明年第1季報行政院核定，近來還有AI算力大廠想到龍潭投...

國道1號造橋交流道開工 預計2029年底啟用

由中央斥資28億餘元的國道1號增設造橋交流道新建工程，昨天開工，行政院長卓榮泰、交通部次長陳彥伯、苗栗縣長鍾東錦等人都出...

桃園工藝師傅創出路計畫補助開業獎勵金 助青年踏出創業第一步

桃園市副市長蘇俊賓今天前往中壢區出席桃園微型創業獎勵計畫「工．藝師傅創出路計畫」記者會，市府提供開業獎勵金，協助青年工藝...

打敗雙北世壯運！桃園球場升級有感 體育好感度六都稱王

TPOC台灣議題研究中心公布全台體育議題熱度及六都好感度變化，桃園市憑藉球場升級與職業球團合作，奪下六都好感度冠軍，雙北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。