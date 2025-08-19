2公尺長寵物蟒蛇離家出走 苗栗竹南鎮龍山里長緊急通報
一尾約2公尺長寵物網紋蟒昨天晚間在苗栗縣竹南鎮龍山路離家出走，雖無毒但仍有安全顧慮，飼主在臉書社團「竹南大小事」協尋，龍山里長陳幸順也緊急通報里民注意，如果發現可以通報相關單位聯繫捕捉。
網紋蟒的飼主昨天晚上在「竹南大小事」PO文「寵物蛇遺失」，指出他的網紋蟒不小心跑到外面了，地點大概在竹南鎮龍山路二段一帶，牠無毒，但體型大約2公尺、力氣強，如果有發現請大家不要靠近，也注意家裡小孩和寵物安全，如果看到牠，請不要自行捉捕，可以打119或通知動保單位，非常抱歉造成大家的困擾。
陳幸順得知訊息，擔心蟒蛇鑽進住家造成恐慌，緊急通報里民，網紋蟒走失的地點在龍山里2鄰附近，請附近居民提高警覺，小心注意，有發現請立即通報消防單位及相關單位處理或龍山里辦公處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言