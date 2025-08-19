聽新聞
竹市敬老、愛心卡 11月起增為800點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府昨宣布，今年11月1日起敬老愛心卡每月社福點數提升至800點，農會及藥局每月點數上限也翻倍至200點。圖／竹市府提供
新竹市政府為擴大照顧長者及弱勢族群，昨宣布11月起敬老愛心卡每月社福點數將從600點增至800點，農會及藥局每月使用點數上限也翻倍至200點，讓敬老愛心卡更好用。對此，藍營民代認同市府傾聽民意，綠營民代則盼市府再加碼至1000點以上，擴大福利。

代理市長邱臣遠說，市府積極推動敬老愛心卡擴大使用，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向，從過去僅約8%的使用率，到2023年增至21%、2024年達30%，今年6月更破42%。

社會處指出，持竹市敬老卡、愛心卡搭乘市區公車、台鐵、國道客運、敬老愛心計程車有補助，也可到公立游泳池、國民運動中心、9家農會及52家合作藥局消費，8月起搭台鐵每次單趟補助無上限，方便長者與身障者使用。11月起將總點數增至800點，市府已與各通路研擬規畫系統修正。

國民黨市議員陳慶齡說，敬老愛心卡預算從2019年的1156萬元成長至今年突破7000萬元，成長逾6倍，政策效益顯著，包括他與國民黨新竹市議會黨團都不斷建議市府應調高敬老愛心卡點數，感謝市府傾聽民意，讓更多有需求的市民能獲得實質的交通與生活補助。

民進黨市議員楊玲宜表示，市府推敬老愛心卡可用於農會及藥局消費，但行動不便或臥病長者因無法親自使用，依舊「看得到、用不到」，也希望市府研議比照嘉義縣、屏東縣將點數增至1000點以上。

