國道1號造橋交流道開工 預計2029年底啟用

由中央斥資28億餘元的國道1號增設造橋交流道新建工程，昨天開工，行政院長卓榮泰、交通部次長陳彥伯、苗栗縣長鍾東錦等人都出席，預計2029年底完工。卓榮泰說，造橋交流道不僅提升交通便利，更是政府推動均衡台灣的具體實踐。

目前造橋市區居民若要上國道1號，往北到頭份交流道約9公里、往南到頭屋交流道約13公里，增設造橋交流道若完工，未來路程可縮短至約3分鐘，大幅提升上、下國道交通便利性。高公局預計2027年先完成苗14線拓寬作為聯絡道，2029年底交流道主體啟用。

卓榮泰昨主持動土典禮，鍾東錦、議長李文斌，立委陳超明、邱鎮軍及造橋鄉長徐連斌出席見證。卓榮泰說，桃竹苗地區發展，一直是政府推動全國均衡發展重要一環，此工程由行政院前院長蘇貞昌2019年應允補助，賴清德總統上任後，去年7月便核定此工程盡快展開。

卓榮泰也提到，賴清德總統治國理念將台灣畫分為6個區域產業生活圈，其中桃竹苗大矽谷推動方案，涵蓋半導體、AI、太空、生醫產業等多元面向，桃竹苗大矽谷不僅會加強交通建設，更會考量水電、教育等配套，讓桃竹苗成為帶動台灣下一波高科技產業、地方產業的重要引擎。

鍾東錦說，造橋交流道周邊鄰近約1.2萬名居民，有些每天往返竹科上下班，須從頭份或頭屋上交流道，尖峰時段壅塞；將來交通建設完成後，可望吸引科學園區員工到造橋居住，帶動發展。