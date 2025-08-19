龍科三期擴建 規畫算力、科技重鎮

桃園市龍潭科技三期園區擴建「89+5」公頃，預計今年底前辦公聽會，明年第1季報行政院核定，近來還有AI算力大廠想到龍潭投資設點，市府有意將龍潭發展成AI算力中心、科技產業重鎮。地方、民代樂見其成，呼籲市府重新檢討都市計畫、做好配套。

龍科三期擴建計畫由新竹科學園區管理局推動，原本敲定龍科三期擴建面積89.6公頃，已完成2次公聽會說明，獲多數地主民意支持；不過位於龍科二、三期周邊部分家族老宅、土地所有人後續表達納入龍科三期擴建意願，面積約5公頃，竹科管理局原訂今年底報行政院核定，因此延後。

竹科管理局指出，龍科三期擴建89+5公頃，還須確認地主納入及科技廠進駐意願等，台積電是否進駐由業者自行評估，預計年底前至少辦1場公聽會，若順利將在明年第1季提報行政院核定。桃市府地政局長蔡金鐘說，市府將配合科管局辦公聽會，待行政院核定後，市府展開查估地價等徵收作業。

針對龍潭未來的產業發展願景，地方多樂觀其成，龍科三期擴建範圍的八德里長葉來旺說，只要里民沒意見，他就沒意見，基於里民就業、就學方便，希望政府推動更多地方建設，帶動發展。

民進黨議員張肇良說，除了請政府加快擴建作業，也盼市府重視龍潭近半世紀來都沒有新的都市計畫或擴大都計等計畫，龍潭市區公設不足、交通混亂，應重新檢討，以因應發展科技產業重鎮。

國民黨議員徐玉樹認為，因應未來銜接桃竹苗大矽谷計畫，市府要事先做好居民安置、學校規畫，必須檢討擴大龍潭都計，還有評估設置捷運支線到龍科，以打造龍潭科技重鎮。

桃市府經發局長張誠說，龍潭有算力大廠需求，龍科三期擴建也將迎來科技產業大廠，市府希望結合中科院、龍潭平鎮工業區，打造龍潭成為高科技廊帶重鎮，未來龍科三期擴建也涵蓋學校、社區、道路公設等興建，提前部署做好配套。