桃園工藝師傅創出路計畫補助開業獎勵金 助青年踏出創業第一步
桃園市副市長蘇俊賓今天前往中壢區出席桃園微型創業獎勵計畫「工．藝師傅創出路計畫」記者會，市府提供開業獎勵金，協助青年工藝師傅踏出創業第一步，蘇俊賓表示，創業是一條沒有標準答案的路，每位創業者都有不同的背景與故事，這項計畫提供資源，讓擁有好功夫、想創業的青年少一點經濟負擔。
市府青年局全新推出「工．藝師傅創出路」計畫，聚焦藝術及技術工藝、餐飲及美容美髮等4大領域，提供開業獎勵金，協助青年運用專業技能踏出創業第一步，蘇俊賓亦在大溪堂和木器廠木匠師黃裕凰指導刨木片，完成木片玫瑰花，並與知名泥作職人阿鴻完成他人生中第一幅水泥鏝抹無框畫。
蘇俊賓表示，微型創業獎勵計畫主要針對已經學有一身技藝的青年朋友，如有創業需求，能夠得到一定程度的諮詢與資源，包括藝術、工程技術、美容美髮、餐飲幾個項目，一些好功夫的青年，想要創業需要資源，透過局處相關資源，讓創業者經濟上少一點負擔、選擇店面多一點支持，導入財務、技術輔導資源，讓創業者都能得到該有的資源。
市府青年局長侯佳齡表示，工．藝師傅創出路計畫不同過去只補貼貸款利息，這項計畫更結合資金與輔導資源，鼓勵技職師傅轉型創業，追求更高收入與成就，針對進駐特色商圈或活化老屋創業者，還可額外申請每案6至12萬元獎勵金。
黃裕凰、阿鴻兩位職人老師亦分享創業歷程，兩人分別代表家族技藝創新傳承白手起家的創業典範，透過兩人分享創業的經歷與挑戰，啟發更多桃園工藝未來明日之星，讓夢想起飛前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言