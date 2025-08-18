桃園工藝師傅創出路計畫補助開業獎勵金 助青年踏出創業第一步

桃園市副市長蘇俊賓今天前往中壢區出席桃園微型創業獎勵計畫「工．藝師傅創出路計畫」記者會，市府提供開業獎勵金，協助青年工藝師傅踏出創業第一步，蘇俊賓表示，創業是一條沒有標準答案的路，每位創業者都有不同的背景與故事，這項計畫提供資源，讓擁有好功夫、想創業的青年少一點經濟負擔。

市府青年局全新推出「工．藝師傅創出路」計畫，聚焦藝術及技術工藝、餐飲及美容美髮等4大領域，提供開業獎勵金，協助青年運用專業技能踏出創業第一步，蘇俊賓亦在大溪堂和木器廠木匠師黃裕凰指導刨木片，完成木片玫瑰花，並與知名泥作職人阿鴻完成他人生中第一幅水泥鏝抹無框畫。

蘇俊賓表示，微型創業獎勵計畫主要針對已經學有一身技藝的青年朋友，如有創業需求，能夠得到一定程度的諮詢與資源，包括藝術、工程技術、美容美髮、餐飲幾個項目，一些好功夫的青年，想要創業需要資源，透過局處相關資源，讓創業者經濟上少一點負擔、選擇店面多一點支持，導入財務、技術輔導資源，讓創業者都能得到該有的資源。

市府青年局長侯佳齡表示，工．藝師傅創出路計畫不同過去只補貼貸款利息，這項計畫更結合資金與輔導資源，鼓勵技職師傅轉型創業，追求更高收入與成就，針對進駐特色商圈或活化老屋創業者，還可額外申請每案6至12萬元獎勵金。