打敗雙北世壯運！桃園球場升級有感 體育好感度六都稱王

TPOC台灣議題研究中心公布全台體育議題熱度及六都好感度變化，桃園市憑藉球場升級與職業球團合作，奪下六都好感度冠軍，雙北雖因世壯運聲量飆升成為社群焦點，但好感度並未隨之攀升。TPOC分析強調，整體而言，國際賽事是一把雙面刃，辦得好可讓城市聲名大噪，辦不好則可能成為形象傷害的放大器。

分析指出，近半年體育議題聲量曲線呈現多個高峰。首波出現在5月，因應雙北世壯運開幕典禮，台北市長蔣萬安與行政院長韓國瑜在社群分享盛況，迅速掀起網友熱議。第二波熱潮落在6月初，桌球協會取消選手參賽權的爭議延燒，最終在桌協公開道歉下，單日聲量衝上1萬1628則。

第三波則是在7月24日，賴清德總統批評中國打壓我世大運代表團、搶走選手賀電，違背運動家精神，相關發文卻被網友「歪樓」至現金普發與大罷免等政治議題，使聲量飆至1萬2742則。

從六都好感度來看，台北市（1.46）與新北市（1.94）均因世壯運爭議導致負評破千，相較之下，桃園市以5.24的好感度位居六都之首，正面聲量多來自桃園巨蛋整修（地坪更新、空調與電氣系統改善）及樂天桃猿與市府、議會的棒球文化推廣，成功提升市民參與感與城市形象。

TPOC分析發現，當縣市成為主辦方時，既是展示實力的轉機，也可能因籌辦不周而招致批評。以雙北為例，世壯運雖帶來最高聲量，卻因賽事執行與媒體負面報導而形象受損。反觀桃園市，在無重大賽事加持下，透過球場升級與職業球團合作，累積體育正面聲量，獲得六都好感度冠軍。