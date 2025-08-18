電動車太貴？桃市府聯手車廠推購車優惠 助運輸業者減碳轉型

桃市府今宣布成立「運具低碳化聯盟」，邀集多家電動車廠提供購車優惠，盼協助運輸業者減輕汰換油車壓力。副市長蘇俊賓表示，成立聯盟目的不僅是爭取購車優惠，更要協助產業界解決法規、制度與技術等挑戰，研擬輔導措施，促進經濟規模形成。

蘇俊賓表示，桃園轄內有國際機場又鄰近台北港，因區位關係成為全台灣的物流中心，發展低碳運輸成為桃園重要的課題，市府整合環保局、交通局及經發局，並邀請中央主管機關、電動車商及運輸業者成立聯盟，公私協力逐步進行法規優化、技術提升。

環保局指出，市府規畫至2030年輔導汰換100輛大型貨車與229輛小型貨車，預估每年可減碳3.8萬噸。此次運具低碳化聯盟串聯電動車廠與運輸業者推出專屬優惠，如戴姆勒提供FUSO電動貨車最高8折優惠、國瑞汽車贈送充電樁及2年保固，中華汽車亦規畫桃園專屬優惠方案，盼協助車隊降低購車壓力，加速轉型。

「一個人走得快，一群人走得遠。」蘇俊賓說，桃園客運業電動化成果已逐漸顯現，這兩年持續添購電動公車，占比預計今年可達19%，明年更有望提升至35%；環保局也正在試辦電動垃圾車，將持續測試包含裝載容量、續航能力、使用安全性和充電友善程度。

蘇俊賓說，桃園交通運輸碳排占比約15%，市府已依桃園市推動淨零城市自治條例，針對運輸業訂定更嚴謹規範，凡營業車輛數達50輛以上者，須進行溫室氣體盤查與登錄，比中央現行200輛的門檻更高，盼透過「輔導加管理」方式，讓更多業者能及早掌握自身碳排，規畫汰換計畫與轉型路徑。