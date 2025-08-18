快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府邀集多家電動車廠提供購車優惠，盼協助運輸業者減輕汰換油車壓力。圖／市府提供
桃市府今宣布成立「運具低碳化聯盟」，邀集多家電動車廠提供購車優惠，盼協助運輸業者減輕汰換油車壓力。副市長蘇俊賓表示，成立聯盟目的不僅是爭取購車優惠，更要協助產業界解決法規、制度與技術等挑戰，研擬輔導措施，促進經濟規模形成。

蘇俊賓表示，桃園轄內有國際機場又鄰近台北港，因區位關係成為全台灣的物流中心，發展低碳運輸成為桃園重要的課題，市府整合環保局、交通局及經發局，並邀請中央主管機關、電動車商及運輸業者成立聯盟，公私協力逐步進行法規優化、技術提升。

環保局指出，市府規畫至2030年輔導汰換100輛大型貨車與229輛小型貨車，預估每年可減碳3.8萬噸。此次運具低碳化聯盟串聯電動車廠與運輸業者推出專屬優惠，如戴姆勒提供FUSO電動貨車最高8折優惠、國瑞汽車贈送充電樁及2年保固，中華汽車亦規畫桃園專屬優惠方案，盼協助車隊降低購車壓力，加速轉型。

「一個人走得快，一群人走得遠。」蘇俊賓說，桃園客運業電動化成果已逐漸顯現，這兩年持續添購電動公車，占比預計今年可達19%，明年更有望提升至35%；環保局也正在試辦電動垃圾車，將持續測試包含裝載容量、續航能力、使用安全性和充電友善程度。

蘇俊賓說，桃園交通運輸碳排占比約15%，市府已依桃園市推動淨零城市自治條例，針對運輸業訂定更嚴謹規範，凡營業車輛數達50輛以上者，須進行溫室氣體盤查與登錄，比中央現行200輛的門檻更高，盼透過「輔導加管理」方式，讓更多業者能及早掌握自身碳排，規畫汰換計畫與轉型路徑。

桃市府邀集多家電動車廠提供購車優惠，盼協助運輸業者減輕汰換油車壓力。圖／市府提供
電動 桃園 蘇俊賓

相關新聞

打敗雙北世壯運！桃園球場升級有感 體育好感度六都稱王

TPOC台灣議題研究中心公布全台體育議題熱度及六都好感度變化，桃園市憑藉球場升級與職業球團合作，奪下六都好感度冠軍，雙北...

電動車太貴？桃市府聯手車廠推購車優惠 助運輸業者減碳轉型

憂觀音空品惡化！里長堅絕反對SRF廠 張善政承諾嚴格把關

桃園SRF爭議持續受地方矚目，市府今舉辦觀音區基層座談會時，在地里長質疑桃園科技工業園區原本定位無煙囪、低汙染，如今卻變...

11月起敬老愛心卡加碼至800點 竹市府：農會藥局點數上限也增加

新竹市政府積極優化敬老愛心卡的使用機制，為擴大照顧長者及弱勢族群，新竹市府今宣布，今年11月1日起敬老愛心卡每月社福點數...

女廁衛生棉補給站經常是空的 苗栗縣府籲需要才用

苗栗縣政府2021年起常設114處設置衛生棉補給站，但縣政府一樓女廁雖有補貨，但還是經常空空如也，疑有人當日常取用，縣府...

市民卡APP無法搭公車挨批 桃市府：2支付方式評估中

桃園市民卡App停用多時，今年初重新改版上架仍挨批虛實整合不力，尤其是沒有行動支付，搭公車仍得使用實體卡也被批評不便。市...

