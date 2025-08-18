快訊

憂觀音空品惡化！里長堅絕反對SRF廠 張善政承諾嚴格把關

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今舉辦觀音區基層座談會，在地里長要求市府堅決反對設置SRF發電廠。對此，市長張善政回應必定嚴格把關。圖／市府回應
桃市府今舉辦觀音區基層座談會，在地里長要求市府堅決反對設置SRF發電廠。對此，市長張善政回應必定嚴格把關。圖／市府回應

桃園SRF爭議持續受地方矚目，市府今舉辦觀音區基層座談會時，在地里長質疑桃園科技工業園區原本定位無煙囪、低汙染，如今卻變成垃圾處理設施聚集地，要求市府堅決反對設置SRF發電廠。對此，市長張善政回應，針對觀音居民最關切的空品議題，必定嚴格把關。

大潭里長劉明珠今在座談會上批評，桃科園區相關廢棄物設施環評都是草率通過，地方說明會淪為形式，居民反對也沒用，各種汙染設施照樣興建。她強調，雖SRF廠被市府廢照，但廠商已提行政訴訟，盼市府堅定立場，避免再殘害居民健康與生活品質。

張善政表示，SRF發電廠原有3家業者，目前1家已退場、1家停工，另一家還在興建中，至今市府仍在把關並未讓業者過關，目前剩下2家廠商還在蓋，但鍋爐設計絕不會過關。

他指出，世界上像歐洲也有SRF發電設施，但排放標準不一樣，台灣政府設定的排放標準太鬆，跟一般垃圾焚化爐沒有兩樣，市府無法接受，期待環境部要比照歐洲模式將排放量拉到最嚴格的標準，至於廠商說會轉型，但相關計畫要經發局同意。

針對桃園SRF廠建廠進度，經發局指出，立疆開發已於去年底售地退出桃科，臺灣立方就其他相關行政處分持續進行救濟程序，可寧衛則持續建廠中，總進度約70%至80%，但未來土建完工後仍須依規定取得汙染物排放權許可證、固定汙染物設置許可證及固定汙染源操作許可證等相關許可證後才能營運。

經發局表示，市府將針對SRF廠落實更嚴謹的汙染物排放權管理，不再續發前市府核發的超量污染物排放許可，力求SRF廠與桃科其他廠商達成一致標準。環保局也表示，針對桃科及環科園區稽查，除環保局外，環境部和地檢署檢察官今年都已成立專案，一定會對環境汙染勤查重罰。

SRF 桃園 環保局 張善政

