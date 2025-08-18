苗栗農改場用天敵防木瓜害蟲 減少藥劑又保收成

快訊

中央社／ 台北18日電

葉蟎是木瓜的害蟲，俗稱紅、白蜘蛛，農業部苗栗區農業改良場發現「黑囊食蟎瓢蟲」是葉蟎的天敵，大量培育並於田間釋放試驗，可有效減少化學藥劑，維護食安也確保農民收成。

苗栗農改場發布新聞稿，葉蟎族群每年3至4月密度開始上升，在乾燥炎熱的環境下，葉蟎繁殖1個世代僅需4天左右，發生初期若未進行防治，危害範圍可快速擴大，嚴重時導致木瓜植株葉片黃化、乾枯，影響果品。

苗栗農改場近期發現野外的「黑囊食蟎瓢蟲」是葉蟎的天敵，建立大量飼養模式，自113年底起陸續於嘉義、苗栗等地進行田間釋放初步試驗，結果顯示可減少化學藥劑施用，維護食品安全並確保農友收成。

苗栗農改場指出，木瓜苗於定植1至2週間，就可能零星感染葉蟎，通常自下位葉連接葉柄基部的區域開始發生，由於葉蟎體型小且易於躲藏，危害初期難以發現，常錯失防治關鍵期，部分農友頻繁施用化學藥劑，反而促使葉蟎快速產生抗藥性族群。

苗栗農改場觀察，食蟎瓢蟲壽命長達2個月以上，成蟲在常溫下每日可捕食150至300隻葉蟎，幼蟲也具備優良捕食能力。

苗栗農改場表示，113年11月底至114年2月初，首次釋放食蟎瓢蟲防治木瓜葉蟎，釋放地點為嘉義縣水上鄉的慣行網室木瓜園，因葉蟎發生嚴重，隔週釋放瓢蟲成蟲共3500隻，成功於田區建立瓢蟲族群，農友噴藥次數相較前期種植期間減少一半，並延後1個月施藥，防治效果顯著。

114年3月中旬至5月初，苗栗農改場在苗栗縣後龍鎮的有機木瓜園預先導入食蟎瓢蟲，自木瓜苗定植約2週開始隔週釋放瓢蟲2500隻，同時搭配定期移除苗床範圍雜草，目前園區木瓜順利進入結果期，木瓜葉片及幼果狀況良好。

嘉義 族群 農改場

