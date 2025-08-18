國1苗縣造橋交流道今動土 卓榮泰：這是台灣區域發展具體實踐

行政院長卓榮泰今天出席國道1號苗栗縣造橋交流道開工典禮，強調交流道不僅是提升鄉親交通便利重要建設，更是政府推動均衡台灣，及桃竹苗大矽谷方計畫，區域發展理念的具體實踐。

國1造橋交流道工程， 預計2027年優先完成苗14線聯絡道路，2029年交流道主體啟用，造橋市區通往頭份交流道約9公里、頭屋交流道約13公里、未來路程可縮短至約3分鐘，大幅提升上、下國道交通便利性，地方視為大事。

上午卓院長、交通部次長陳彥伯南下主持這項重大建設動土外，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌，立委陳超明、邱鎮軍及造橋鄉長徐連斌等地方民意代表也紛紛出席，共同見證。

卓榮泰說，桃竹苗地區的發展，一直是政府推動全國均衡發展重要一環，行政院前院長蘇貞昌2019年應允補助，賴清德總統上任後，去年7月便核定此工程盡快展開，造橋交流道工程由中央全額負擔，先後投入28多億元。