國1苗縣造橋交流道今動土 卓榮泰：這是台灣區域發展具體實踐
行政院長卓榮泰今天出席國道1號苗栗縣造橋交流道開工典禮，強調交流道不僅是提升鄉親交通便利重要建設，更是政府推動均衡台灣，及桃竹苗大矽谷方計畫，區域發展理念的具體實踐。
國1造橋交流道工程， 預計2027年優先完成苗14線聯絡道路，2029年交流道主體啟用，造橋市區通往頭份交流道約9公里、頭屋交流道約13公里、未來路程可縮短至約3分鐘，大幅提升上、下國道交通便利性，地方視為大事。
上午卓院長、交通部次長陳彥伯南下主持這項重大建設動土外，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌，立委陳超明、邱鎮軍及造橋鄉長徐連斌等地方民意代表也紛紛出席，共同見證。
卓榮泰說，桃竹苗地區的發展，一直是政府推動全國均衡發展重要一環，行政院前院長蘇貞昌2019年應允補助，賴清德總統上任後，去年7月便核定此工程盡快展開，造橋交流道工程由中央全額負擔，先後投入28多億元。
他強調，賴總統治國理念將台灣畫分為6個區域產業生活圈，其中桃竹苗大矽谷推動方案，涵蓋半導體、AI、太空、生醫產業等多元面向，桃竹苗大矽谷不會僅以桃園為中心，而是整個區域的共同發展，未來不僅會加強交通建設，更會考量水電等各項工程，及未來就業人員的子女教育等配套措施，以期長年持續有效發展，使其成為帶動台灣下一波高科技產業、地方觀光產業及傳統產業的重要引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言