造橋交流道工程動土 卓榮泰：將帶動苗栗發展

國道1號苗栗造橋交流道工程今天動土，行政院長卓榮泰說，桃竹苗大矽谷計畫將成為帶動台灣下一波高科技產業的重要引擎，交流道完工後，將提升交通便利性，帶動當地發展。

高速公路局上午在苗栗辦理「國道1號增設造橋交流道工程」動土典禮，卓榮泰及交通部政務次長陳彥伯、苗栗縣長鍾東錦及高公局長陳文瑞等人出席，祈求工程順利。

卓榮泰致詞表示，桃竹苗大矽谷計畫是整個區域連帶規劃、共同發展，總統賴清德上任後要求用最快速度核定，未來不僅要加強交通建設，各項能源工程、子女教育也考慮進去，將成為帶動台灣下一波高科技產業、地方觀光及各種傳統產業的重要引擎。

卓榮泰指出，原本從造橋到頭份要走9公里，到頭屋要走11.5公里，尖峰時段車程也需將近30分鐘，造橋交流道通車後能縮短車程，另外還有「苗14線拓寬工程（造橋交流道連絡道）」案，將大幅提升當地交通便利性，帶動當地發展。

鍾東錦致詞說，造橋地區住了1萬2000多居民，每天要到其他鄉鎮或新竹科學園區上班，都必須到頭份交流道，但交通尖峰期塞車嚴重，地方建設需要中央大力支持，盼未來造橋能更適合在園區上班的年輕人居住。