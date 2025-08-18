快訊

11月起敬老愛心卡加碼至800點 竹市府：農會藥局點數上限也增加

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今宣布，今年11月1日起敬老愛心卡每月社福點數將從現行的600點提升至800點，農會及藥局每月點數上限也從現行的100點各提升至200點。圖／新竹市府提供
新竹市府今宣布，今年11月1日起敬老愛心卡每月社福點數將從現行的600點提升至800點，農會及藥局每月點數上限也從現行的100點各提升至200點。圖／新竹市府提供

新竹市政府積極優化敬老愛心卡的使用機制，為擴大照顧長者及弱勢族群，新竹市府今宣布，今年11月1日起敬老愛心卡每月社福點數將從現行的600點提升至800點，農會及藥局每月點數上限也從現行的100點各提升至200點，讓政策更貼近長者與身障者的實際需求，提供更完善的照顧與服務。

代理事長邱臣遠表示，市府致力於高市長提出的「老幼共好、幸福友善」施政策略，積極推動敬老愛心卡擴大使用，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向，從過去僅約8%的使用率，到2023年提升至21%、2024年達30%， 截至今年6月更突破42%，顯示市府所推動的政策達到預期目標，讓竹市長者及身心障礙者們都能享有更優質的社會福利。

社會處表示，竹市敬老愛心卡使用範圍廣，本月即可持竹市所核發的敬老卡與愛心卡搭乘台鐵，起站或迄站在新竹縣市任一火車站搭乘，每次單趟補助無上限，搭乘車輛為台鐵的區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。另外搭乘對號列車則不另行畫座。相關詳細規範請參考台鐵公司官網公告。

另外，社會處說，竹市敬老愛心卡持卡人可享有搭乘市區公車、台鐵、國道客運、敬老愛心計程車的補助，並可於公立游泳池、國民運動中心、9家農會及52家合作藥局進行消費。

社會處表示，有關敬老卡及愛心卡總點數提升至每月800點、農會及藥局上限提升至200點，市府已與各通路研擬規化系統修正，將持續精進各項社福政策，落實照顧民眾。

