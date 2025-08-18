女廁衛生棉補給站經常是空的 苗栗縣府籲需要才用

苗栗縣政府2021年起常設114處設置衛生棉補給站，但縣政府一樓女廁雖有補貨，但還是經常空空如也，疑有人當日常取用，縣府呼籲需要才用，用一片還一片，讓更多人受益。

苗栗縣政府跨局處促進月經平權教育與服務方案，從日常生活消除月經汗名化，2021年起在服務台、廁所、哺乳室等114處設置設置衛生棉補給站，提供臨時突發的生理狀況下，有個便利友善的管道可以獲取衛生棉，男性友人或同事也可以代為領取，但因為是免費，沒有取用數量限制，未設置櫃台人員的公廁等，疑有當成日常取用，衛生棉補給站盒子經常是空的。

縣府指出，第一、第二辦公大樓的4間女廁，都設有衛生棉補給站，除了員工外，一般洽公民眾都可以使用，每周四固定各放6小包，但許多時候1、2天就被取用一空，有人真正有需要時，可能就會撲空，但目前僅能道德勸說，免費供應衛生棉不是想拿多少都可以，需要時適量取用。

第三辦公大樓服務台的衛生棉補給站，承辦人員表示，一開始10小包衛生棉，一下子就被索取一空，現在大概可以撐一、兩個星期，其實月經友善、月經平權，更希望是提供真正需要者取用，且用一片還一片循環，不過至今鮮少有人會這樣做。