市民卡APP無法搭公車挨批 桃市府：2支付方式評估中

桃園市民卡App停用多時，今年初重新改版上架仍挨批虛實整合不力，尤其是沒有行動支付，搭公車仍得使用實體卡也被批評不便。市府智發會則回應，市民卡App與實體卡並非替代關係，而是相輔相成、虛實整合的服務，市府也正評估以「乘車碼支付」或「感應式支付」搭乘大眾運輸，搭配全市大眾運輸驗票設備更新時程後實施。

智發會指出，市民卡App的定位是希望為市民提供整合性的單一數位入口，今年1月17號上線以來，首度整合全府報名系統，迄今服務約31萬人次，首次納入的繳費功能則服務9萬7116人次，成效持續顯現中。

針對審計處近期批評，市府去年編列1500萬元規畫實體、虛擬市民卡歸戶整合，卻因硬體設備無法支援，無法使用搭車服務。智發會表示，考量到手機搭乘大眾運輸系統的趨勢，已將相關的使用模組列入開發。

智發會表示，以手機搭乘大眾運輸系統的規格，目前有兩大類分別為乘車碼支付以及感應式支付，使用上有相異之處，因方案的選擇會決定後續營運及系統與硬體如何搭配，因此需要審慎評估。

智發會表示，市民卡App匯集繳費、活動報名、特約商店查詢等公部門行動數位服務，市民也可以隨時查詢卡片儲值金及福利點數、直接利用App的特約商店功能、用手機條碼借閱圖書等，今年1月17號上線至今下載數已經超過18萬人，點擊次數高達266萬次。

智發會表示，為更契合民眾的需求，會持續研議推動更便民的功能，預計明年初陸續推出「場地租借」、「叫車服務」、「課程報名」三項功能，市府也會第一時間對外公布進度。