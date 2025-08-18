苗縣百家露營場從未申請 首波開罰2家設施超限

苗栗縣違法露營場434場全台最多，其中多達百家露營場從未「掛號」申請第一階段土地使用許可，迄今卻仍在營業。縣長鍾東錦日前厲色要求嚴查，縣府近日首波稽查，針對2家設施超限的露營場開罰6萬元起跳，若惡性不改，最嚴重將強制拆除。

據統計，苗栗縣合法露營場11家，其中10家依據休閒農業輔導管理辦法設置、1家通過一階土地容許審查，及二階興建、露營登記，另有329家提出一階申請，核定68件、駁回44件。

由於縣府文化觀光局統計約有100家迄今未提出一階申請，鍾東錦認為縣府輔導近2年，連申請都沒有申請說不過去，業者藐視公權力，日前在縣務會議，下令團隊鎖定稽查。

縣府文觀局會同農業處、地政處及警方等相關單位人員，14日、15日各稽查1家，初步查出露營場設施超限，依規定營位、衛生設施、管理室三大設施，合計上限10%或660平方公尺，道路上限5%，這2家業者都未申請土地容許即使用，農業處確認後，移請地政處依違反區域計畫法開罰。